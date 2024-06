Per concludere in bellezza l’anno scolastico 2023/24 e promuovere forme di innovazione bottom up, l’IIS Galilei Ferrari di Torino ha deciso di sostenere un laboratorio di restyling dei propri ambienti organizzato su base spontanea e autogestita.

Nel mese di giugno, infatti, gli studenti delle classi dalla prima alla quarta degli indirizzi professionali, supervisionati e aiutati dai docenti Caffaro, Gandolfo, Infurna e Occhipinti – responsabili dell’iniziativa – sono stati coinvolti in attività di restauro, pulizia, pittura e decorazione murale degli spazi comuni al piano terra e dei laboratori di meccanica e impianti elettrici del plesso di Via Lavagna.

Rientrando nella più ampia missione collettiva di rigenerazione degli ambienti scolastici e di promozione dell’inclusione, questo progetto ha voluto incoraggiare gli studenti alla cura dei luoghi vissuti, offrendo loro la possibilità di sentirsi parte attiva della comunità-scuola, anche nell’ottica di migliorarne la fruizione da parte di utenti futuri e di favorire una sempre maggiore qualità ed equità nell’istruzione.

La prof. Caffaro dell’ IIS Galilei Ferrari di Torino commenta:

“non è stato semplice organizzare il tutto ma grazie alla straordinaria disponibilità della Dirigente Antonella Capitanio e di tutto il personale docente e A.T.A., siamo riusciti a predisporre campo e mezzi per il lavoro degli studenti. Quando siamo passati all’opera abbiamo riscontrato grande passione, altruismo ed efficienza tra i giovani, spirito di problem solving e voglia di generare cambiamento insieme ai docenti e ai collaboratori scolastici. A questo punto viene da chiedersi: cosa succederebbe se la rigenerazione delle scuole partisse dall’interno? Magari con idonei incentivi regionali? A nostro parere sarebbe una piccola ma importante rivoluzione e ci auguriamo di averne gettato un seme”.