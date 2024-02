Torino, febbraio 2024 – Venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2024 prosegue la stagione di Casa Fools con “Komorebi” di e con Giorgia Mazzucato, spettacolo selezionato in collaborazione con il Torino Fringe Festival.

Un monologo pungente e raffinato che nasce dall’urgenza dell’attrice di condividere la propria vita e la lotta per il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+.

In “Komorebi” la stand up si avvicina alla narrazione civile, abbandonando l’esperienza personale dell’autrice e portando in superficie le diverse sfumature dell’omobitransfobia che attanaglia il nostro Paese, mentre il racconto scorre e le risate si alternano a momenti drammatici. Le parole di Mazzucato diventano voce universale per parlare a chi sta in quella “terra di mezzo”, a chi crede di essere vicina alla comunità LGBTQ+ ma che, non considerando il proprio privilegio, inconsapevolmente contribuisce ad alimentare la discriminazione verso questa parte di società. “Lo spettacolo si rivolge alle persone della comunità queer – racconta Giorgia Mazzucato – “per dire loro che non siamo solə e che non siamo noi quellə sbagliatə. Parole che avrei voluto sentire e leggere io quando mi sentivo smarrita”.

Il titolo è una parola giapponese che non ha corrispettivi in alcuna lingua: significa ‘la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi’, immagine che Mazzucato ha scelto come metafora della lotta per il riconoscimento dei diritti civili. Dal successo dello spettacolo nel 2023 è nato il libro “Komorebi. Un libro queer” edito dalla casa editrice People, che accompagna i lettori e le lettrici nel percorso di vita di una persona queer.

Attrice, autrice e regista classe 1990, Giorgia Mazzucato è stata allieva tra gli altri di Dario Fo, Franca Rame, Natalino Balasso e Andrea Pennacchi. Attualmente in tournée con i suoi monologhi, è conosciuta sul web per le sue strisce satiriche. È autrice e voce di due podcast: “Il calcio visto da Venere” e “Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia”. È vincitrice di numerosi premi, tra i quali Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival. È fondatrice e direttrice artistica della scuola e casa di produzione “Sb Teatro”.

Kimorebi, il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=qWYjCq7Whdo

“Lympha”, la stagione di Casa Fools, prosegue l’8 e il 9 marzo con “Anna Cappelli”, il noto testo di Annibale Ruccello, interpretato e diretto da Annamaria Troisi.

Per la stagione 2024 Casa Fools ha aderito a “Teatri Aperti Torino”, progetto in collaborazione con sei spazi e sei compagnie torinesi che si occupano di teatro contemporaneo: Bellarte, Cubo Teatro, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Spazio Kairos, Cineteatro Baretti e Casa Fools. Obiettivo è la promozione congiunta del teatro contemporaneo in città attraverso sinergie artistiche e produttive e circuitazione dei pubblici, contribuendo in modo congiunto allo sviluppo dell’identità culturale della città di Torino.

“Lympha” la stagione 2023/2024 di Casa Fools ha ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Linee guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea” e il contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e Sipari”.