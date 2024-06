Saluzzo – Sabato 1 giugno si è alzato il sipario sulla 20ª edizione di Suoni dal Monviso. Teatro di questa inaugurazione è stato un palco assolutamente inusuale, ovvero il Carcere Morandi di Saluzzo.

Protagonisti dell’evento i 50 componenti del gruppo corale saluzzese I Polifonici del Marchesato, accompagnati al pianoforte da Flavio Arneodo.

«Un’emozione grande, un’ora di musica assolutamente particolare, nella quale si è creato, sin dalle prime note, un clima intenso e coinvolgente – così si è espresso il direttore Enrico Miolano -. Avevamo pensato ad un programma musicale ad hoc, che si apriva con l’Inno nazionale (in occasione e in onore della Festa della Repubblica) e si chiudeva con il popolarissimo “O Sole Mio”. E le esecuzioni sono state accompagnate da autentiche standing ovation, con volti emozionati e occhi lucidi (non solo tra i detenuti del Carcere Morandi, ma anche tra i coristi…). Un momento forte, sicuramente il modo migliore per iniziare questa 20ª edizione di Suoni dal Monviso».

Al concerto hanno partecipato: la direttrice della casa circondariale, la dott. Luisa Pesante, la capo area educativa, dott.ssa Maria Andolina, il vice sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, il presidente del consiglio comunale della città, Enrico Falda, il garante dei detenuti, dott. Paolo Allemano, la dirigente scolastica del Liceo Soleri Bertoni, Alessandra Tugnoli, e la vice (nonché responsabile della sezione carceraria del liceo) Carla Bianco.

«Vogliamo ringraziare sentitamente l’amministrazione della struttura carceraria per aver reso possibile questo evento e la Polizia penitenziaria per la cura e la sensibilità con cui siamo stati accolti» concludono i responsabili dei Polifonici del Marchesato.

Dopo l’appuntamento inaugurale, il festival ha in calendario altri due eventi nel mese di giugno.

Domenica 23, nello spazio aperto nei pressi nella parrocchia di S. Massimo, a Marmora, vi sarà “Un palco per tutti”. Dalle 14.30, immersi nell’outdoor della Valle Maira, su una spettacolare terrazza panoramica, il palco diventerà lo spazio di aggregazione sociale e di unione tra i musicisti ed il pubblico.

Infine, domenica 30 giugno, in borgata Paraloup, a Rittana (Valle Stura), con inizio alle ore 16, è in programma “Songs for ladies”, un pomeriggio di grande musica (ingresso libero), per riflettere e dare rilievo alla figura della donna. A salire sul palco saranno tre soprani e due pianisti che, con le loro voci e le loro note, abbracceranno secoli di storia della musica e regaleranno emozioni forti.

Si esibiranno Sara Lacitignola e Martina Malavolti, accompagnati al pianoforte da Stefano Eligi, e Silvia Mina, accompagnata al pianoforte da Flavio Arneodo.