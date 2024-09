Il coro La Martinella di Firenze a Sanfront per Suoni dal Monviso

Dopo aver ospitato I Cantori Materani, Suoni dal Monviso propone un nuovo gemellaggio corale. Nell’anno della sua 20ª edizione, il Festival ritrova un gruppo che era già stato in cartellone negli anni passati, ovvero il coro La Martinella di Firenze.

L’appuntamento è per sabato 21 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Sanfront. L’ingresso è libero

«Per festeggiare le 20 candeline – ha detto il direttore dei Polifonici del Marchesato, Enrico Miolano – abbiamo deciso di dedicare alcuni momenti all’incontro con degli amici che abbiamo conosciuto in questi due decenni, per continuare a condividere la musica e, in particolare, la musica corale».

Ed ecco, allora, che all’ombra del Re di Pietra torna il coro La Martinella di Firenze, coro virile a cappella formato da 45 elementi, che concertò alla Trappa di Barge nel lontano 2007, per la terza edizione del Festival.

Si tratta di un coro di grande levatura: nel 2022 il Comune di Firenze gli ha conferito il “Premio Cittadinanza Gentile” per l’attività svolta specialmente con concerti di solidarietà ma, soprattutto, è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come “Coro d’interesse nazionale”.

Il Coro “La Martinella” è sorto nel 1970 in seno alla sezione fiorentina del C.A.I. – Club Alpino Italiano – ed inizialmente anche in seno all’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) di Firenze; fa parte dell’Associazione Cori della Toscana ed ha al suo attivo una lunga serie di rassegne e concerti in tutta Italia (tra cui anche un concerto di Natale nell’aula di Montecitorio, a Roma) ed anche numerosi concerti all’estero; ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e può annoverare prestigiose collaborazioni teatrali.

Nel concerto sanfrontese, la formazione toscana diretta da Ettore Varacalli offrirà uno spaccato del proprio ricco repertorio (formato da oltre 150 brani) con classici canti di montagna, canti popolari anche d’autore, toscani e non solo, frutto di sistematica ricerca.

Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 – 349.3362980

L’ultimo appuntamento del Festival Suoni delle Terre del Monviso è in programma per domenica 27 ottobre quando, nella chiesa parrocchiale di Busca, i Polifonici del Marchesato e l’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo eseguiranno la Messa di Gloria di Giacomo Puccini, nell’anno a lui dedicato.