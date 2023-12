Con le sue 5 sedi torinesi che ospitano attualmente 875 studenti meritevoli, di cui 130 stranieri provenienti da 35 diversi Paesi nel mondo, il Collegio Einaudi nel 2023 consolida il proprio ruolo di riferimento a sostegno della formazione universitaria del capoluogo piemontese.

L’anno appena concluso ha visto infatti il Collegio Einaudi investire nelle persone così come nelle strutture. Evolvere nella propria vocazione internazionale e offrire concrete opportunità formative ed economiche a ragazze e ragazzi meritevoli, garantendo loro il fondamentale diritto allo studio e quotidiane occasioni di crescita personale e di integrazione sociale.

Proprio il sostegno al merito e il diritto allo studio sono due cardini su cui si fonda da sempre la filosofia del Collegio Einaudi, che nel corso del 2023 ha erogato 161 premi agli studenti per un totale di 117 mila euro tra premi di studio, premi di laurea, premi alla carriera, premi per studenti in difficoltà economica ma anche premi per incentivare la mobilità internazionale e per ottenere le certificazioni linguistiche. A questo si aggiunge un aiuto concreto ai propri collegiali con possibilità economiche limitate (circa il 47% degli 875 studenti presenti nelle cinque sedi), che hanno potuto usufruire di una riduzione della retta pari al 60/70%.

Il Collegio Einaudi nel 2023 si è dimostrato ancora più attrattivo rispetto al passato, come dimostrano le oltre 1.000 domande di ammissione ricevute in occasione dei concorsi per ospitare nuovi studenti. Un’attrattività frutto anche delle oltre 100 iniziative formative complementari organizzate durante l’anno, utili a sviluppare negli studenti le soft and life skills con percorsi personalizzati integrati con proposte di coaching e tutoring.

Altrettanto centrale è stata l’attenzione verso le proprie strutture, con l’inaugurazione lo scorso marzo della rinnovata Sezione Mole nel cuore di Torino: un progetto di riqualificazione che ha dato vita a una sede ancora più ospitale, sostenibile e moderna, sviluppata su 5 piani per un totale di 5.500 mq e la disponibilità di 152 posti di studio. Un luogo che, insieme alle altre quattro sedi torinesi, anch’esse rinnovate recentemente, offre agli studenti non soltanto ospitalità, ma anche un ambiente stimolante e interculturale dove cogliere nuove opportunità formative e sociali.

E se i giovani studenti e le giovani studentesse sono il fulcro su cui gravita l’impegno del Collegio Einaudi, altrettanto rilevante è stata l’apertura verso il contesto cittadino e i suoi attori, che ha portato al consolidamento e alla nascita di nuove partnership e di importanti progetti. In quest’ottica rientrano le collaborazioni con le scuole di studi superiori, attraverso l’ospitalità in Collegio di 86 studenti, con il Collegio Carlo Alberto (22 studenti ospitati) e con la SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino (10 studenti ospitati). La partnership con il CUS Torino ha invece permesso di erogare ben 200 voucher ai propri studenti per le attività sportive.

Particolarmente prestigiosa è poi la collaborazione messa in atto con i principali enti pubblici e privati del territorio per la realizzazione del Polo delle Arti: il Polo di alta formazione dedicato alle arti digitali, performative, multimediali che potrebbe nascere all’interno della Cavallerizza Reale di Torino e che al suo interno prevede anche un Collegio di merito di 2.900 metri quadri, in cui vivranno gli studenti universitari meritevoli.

“Il 2023 del Collegio è stato un anno di grandi progetti e di importanti investimenti – afferma il Professore Paolo Camurati, Presidente del Collegio Einaudi – Un anno che ci ha visti tra i protagonisti della comunità universitaria torinese, punto di riferimento per la formazione degli studenti e solido partner per istituzioni cittadine, Università e Scuole Superiori. Sull’onda di questo entusiasmo siamo pronti ad affrontare in modo altrettanto propositivo il 2024, ampliando ulteriormente il nostro respiro internazionale e il nostro sguardo verso il futuro. Proseguiremo nel programma di riqualificazione delle strutture, che alla fine del prossimo anno interesserà l’ex mensa della sede di Via Galliari. Lavoreremo, come sempre, sulla formazione dei nostri studenti, iniziando a certificare le competenze acquisite in Collegio secondo un modello di riferimento europeo e assicurando un luogo di studio e di vita ospitale e all’avanguardia”.