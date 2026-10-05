Torino, 05/10/2026 – Si intitola “Chiaro Scuro” la nuova stagione teatrale 2026 di Casa Fools Teatro Vanchiglia, un cartellone multidisciplinare che mette al centro lo spettatore e il dialogo tra artisti e pubblico, aprendosi a produzioni nazionali e internazionali e rafforzando il legame con il territorio.

Il titolo racchiude il filo conduttore della stagione: luce e ombra come metafora di un presente nel quale certezze, confini e narrazioni diventano sempre più instabili. Un invito a guardare oltre la superficie e a interrogare la complessità del nostro tempo attraverso il teatro e i linguaggi performativi contemporanei, senza offrire risposte precostituite.

La nuova stagione conferma l’attenzione di Casa Fools alla nuova drammaturgia contemporanea europea, alla ricerca artistica e al sostegno delle produzioni emergenti under 35, insieme alla volontà di consolidare reti e collaborazioni tra operatori.

Centrale anche la dimensione internazionale, attraverso coproduzioni, scambi e collaborazioni con realtà europee, a partire da Itiner’Arts di Nîmes, in Francia.

Ad aprire il cartellone, il 9 e 10 ottobre alle ore 21, sarà “A volo d’angelo”, testo e regia di Federica Cottini, con Michelangelo Canzi, produzione Binario Vivo – Teatro Nuovo di Pisa. Vincitore del FringeMi Festival Milano 2025, lo spettacolo attraversa la memoria della guerra nei Balcani attraverso la voce di una guida turistica di Mostar, trasformando il racconto del passato in una domanda sul presente europeo e sul valore della memoria.

Il 23 e 24 ottobre alle ore 21 arriva in anteprima “Zani i Nanës – La voce della madre”, con Jozef Giura e la regia di Elvira Scorza. Vincitore del bando europeo Culture Moves Europe, il progetto intreccia memoria familiare, migrazione e storia contemporanea albanese attraverso teatro fisico, parola, musica e immagine. Dalla vicenda personale dell’artista, nato a Scutari nel 1994, emergono storie di persecuzioni, migrazioni e sopravvivenza che mettono in relazione la memoria privata con quella collettiva e con il presente europeo.

Dal 6 all’8 novembre sarà la volta di “INUTILI – Tragicomico addio all’opera lirica”, di Luigi Orfeo, con Silvia Laniado, Luigi Orfeo e Luca Costanzo, coproduzione Casa Fools e Circo Madera. Una serata di gala in un teatro di provincia diventa un ultimo, paradossale rito d’addio al teatro e all’opera. Tra commedia brillante, opera barocca e dramma moderno, lo spettacolo gioca provocatoriamente intorno a una domanda: che cosa resta dell’arte quando tutto ciò che non appare immediatamente “utile” sembra destinato a scomparire?

Dal 20 al 22 novembre, in occasione dell’80° anniversario del suffragio femminile, Casa Fools presenta “Nella notte ci guidano le stelle”, di e con Paola Bertello e Roberta Calia, con musiche di Alberto Cipolla e movimenti scenici di Claudia Tura. Patrocinato da ARCI Torino, in collaborazione con ANPI Renato Martorelli di Torino e con la revisione storica di ISTORETO, lo spettacolo racconta le donne della Resistenza attraverso le storie di Teresa e Arianna, tra città e campagna piemontese, fino al referendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946.

A chiudere il 2026 sarà, dall’11 al 13 dicembre, il tradizionale “Gran Varietà” di Casa Fools: una festa teatrale grottesca, brillante e profondamente umana, tra musica, danza, canto, comicità, ospiti e colpi di scena. Un invito a ridere anche quando il mondo sembra cadere a pezzi: «se proprio deve rotolare, almeno rotoliamo dal ridere».

Le Domeniche Spettacolari

Accanto alla programmazione serale tornano le Domeniche Spettacolari, dedicate ai più piccoli e alle famiglie, con tre appuntamenti che attraversano fiaba, teatro e musica.

Il 15 novembre ore 11 e alle ore 17 arriva “Una strega in cucina”, produzione Casa Fools con la regia di Alice De Bacco e Roberta Calia e con Roberta Calia. Una giovane strega pasticciona cerca di mandare avanti il ristorante di famiglia tra piatti puzzolenti, ingredienti disgustosi e pozioni magiche, finché qualcosa in cucina comincia misteriosamente ad andare storto.

Chiude il programma per famiglie, il 20 dicembre ore 11 e alle ore 17, “Opera Pop Kids”, produzione Casa Fools di e con Luigi Orfeo: un luna park musicale che accompagna bambini e adulti nel mondo delle grandi opere del passato, contaminando parola e musica per rendere l’opera lirica attuale, accessibile e coinvolgente anche per i più piccoli.

Con “Chiaro Scuro”, Casa Fools costruisce così una stagione che mette in relazione memoria e presente, dimensione locale ed europea, artisti emergenti e nuove drammaturgie. Un teatro che sceglie di abitare le contraddizioni del proprio tempo e di trasformarle in uno spazio di incontro, ricerca e confronto con il pubblico.