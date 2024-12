hanno dato vita e realizzato il progetto del Calendario 2025 Stop al Bullismo per sensibilizzare l’opinione pubblica, creando attenzione verso i problemi sofferti dai ragazzi più vulnerabili che sono oggetto di bullismo e mandando contemporaneamente un forte allarme sui pericoli di questo fenomeno.

Il bullismo e il cyberbullismo costituiscono ormai un problema sociale che coinvolge gli adolescenti e i loro genitori: sono all’ordine del giorno notizie di violenze, di aggressioni e anche di suicidi di giovanissimi.

Con la realizzazione del calendario, abbiamo voluto creare uno strumento che, in bella vista nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle scuole, ci aiutasse a ricordare OGNI GIORNO che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i nostri ragazzi e che tutti abbiamo il dovere di impegnarci sempre nella prevenzione e lotta del bullismo.

Il progetto è stato fortemente voluto da Fabio De Nunzio, presidente dell’Associazione Bullismo No Grazie, che ne ha curato la regia, e da Ferruccio Valzano, Presidente del Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso, ente di promozione sportiva e sociale.

L’obiettivo è quello di distribuire il calendario all’interno degli uffici delle istituzioni pubbliche sul territorio e, soprattutto, di consegnarlo nelle scuole di ogni ordine e grado, accompagnato da incontri sul campo per discutere e dare indicazioni su come affrontare il problema.

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo dell’entusiastica partecipazione dei ragazzi e ragazze delle Associazioni Sportive di Settimo Borgonuovo, guidate da Lisa Sella, e dall’Associazione Hockey Breganze, Presidente Stefano Volpe, che hanno prestato il loro volto alla rappresentazione delle situazioni di potenziale pericolo che potrebbero nascere a scuola, in strada e nelle attività sportive.

La traduzione in immagini di queste situazioni di pericolo è stata realizzata dai fotografi Gabriele Cannone e Donovan Gionata Ciscato; le immagini sono accompagnate da didascalie che puntano a creare emozioni e riflessioni in chi le legge, i cui autori sono Vittorio Graziosi e Fabio De Nunzio.

Nel calendario inoltre non poteva mancare un “decalogo”, pensato sia per i ragazzi che per gli adulti, in cui cerchiamo di fornire dei consigli per riconoscere, discutere ed affrontare i problemi derivanti dal bullismo.

Un progetto realizzato grazie, oltre a quanti sopra citati, ai numerosi sponsor che hanno dimostrato grande attenzione ai temi sociali e che, con il loro contributo, hanno permesso questa campagna di sensibilizzazione contro il bullismo, problema per cui è diventato urgente trovare risposte e rimedi concreti.

Ferruccio Valzano, Presidente del Comitato Territoriale UISP, Associazione di promozione sociale di Ciriè, Settimo e Chivasso, dichiara:

“Avere contribuito alla realizzazione del Calendario 2025 Stop al Bullismo è motivo di vanto e soddisfazione, infatti non dobbiamo dimenticare che purtroppo anche nel mondo sportivo, all’interno delle squadre e degli spogliatoi si annidano fenomeni di bullismo, su cui, anche grazie al nostro calendario, vogliamo sensibilizzare tutte le componenti che ruotano intorno al mondo dello sport e della cultura sociale, con l’obiettivo finale di contribuire come squadra a combattere e prevenire il bullismo”

Fabio De Nunzio, Presidente di Bullismo No Grazie, dichiara:

“Sono molto orgoglioso della realizzazione del Calendario 2025 Stop al Bullismo, l’unico calendario in Italia che rappresenta tramite immagini e testi il fenomeno del bullismo. Un calendario nato per accompagnarci giornalmente nel tenere alta la nostra attenzione e, possibilmente, il nostro impegno nella sensibilizzazione, comunicazione, informazione, prevenzione e lotta del bullismo e di ogni forma di violenza”

Si invita i media e i giornalisti e autorità alla presentazione di mercoledì 11 dicembre alle ore 15.00 presso la Regione Piemonte in Piazza Piemonte n.1 Torino, per la presentazione e consegna dei calendari contro il Bullismo e Cyberbullismo ai presenti.

Si invita i media, giornalisti e autorità alla presentazione di giovedì 12 dicembre alle ore 11.00 presso la città Metropolitana in corso Inghilterra n.7 Torino, per la presentazione e consegna dei calendari contro il Bullismo e Cyberbullismo ai presenti.

Invitiamo a partecipare tutte gli studenti e gli insegnanti il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 18.00 per la consegna del calendario contro il Bullismo e il Cyberbullismo in sala consigliare a Settimo T.se in Piazza della Libertà.

Ai primi 400 che si presenteranno verrà consegnata una copia gratuita.