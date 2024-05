ANNA insieme a LAZZA nel nuovo singolo “BBE”

ANNA pubblica il nuovo singolo “BBE” in collaborazione con LAZZA.

“BBE” (che sta per “Best Bitch Ever”) è un brano rap in cui il flow di ANNA è esplosivo come al solito e le sue rime, ironiche e dissacranti, parlano di una relazione amorosa di cui l’artista tiene le redini e le “catene”.

Si tratta della terza collaborazione tra i due artisti dopo la hit “3 di Cuori”, uscita nel 2022 e certificata disco di Platino e “Fashion” (2023), brano di Drillionaire con Tony Effe e Benny Benassi, anche questo certificato Platino.

Il nuovo singolo conferma l’assoluta autenticità e “realness” di ANNA, in grado con la sua musica di catturare, come in uno scatto fotografico, l’immaginario giovanile.

In attesa dell’uscita del suo album, ANNA ha pubblicato di recente anche il brano “Vieni dalla Baddie (interlude)”, già tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali, dopo che lo ‘spoiler’ aveva totalizzato milioni di visualizzazioni su TikTok Italia.

Dopo essere risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia nel 2023 su Spotify, il 2024 si è aperto in grande stile per l’artista con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti.

Sempre quest’anno ANNA ha anche lanciato online il suo merch ufficiale, Baddies Lounge, solo per “vere baddies” e “veri bad boys” e già sold-out.

ANNA ha annunciato anche il suo primo vero tour che farà tappa nei principali club italiani quest’autunno. La data del 19 novembre al Fabrique di Milano è già sold-out e raddoppia con un nuovo show il 18 novembre nella medesima location.