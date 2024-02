Al Teatro Il Mulino arriva “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”

Domenica 18 febbraio, ore 17, al Mulino di Piossasco, Ahi! Ahia! Pirati in corsia, uno spettacolo per famiglie che racconta il rapporto che hanno i bambini con il dolore e la paura che ne consegue. Ore 16.30 merenda in foyer per tutti i bambini offerta da Reuccio Nocciole. Partecipa al contest e prova a vincere due biglietti omaggio per il prossimo spettacolo: affronta le tue paure: realizza una siringa con materiale di recupero.

Nina non è più nella sua cameretta! Per quanto tempo ancora quell’ospedale sarebbe stato casa sua? Una nuova casa con mamma, papà, dottori, infermieri, volontari e altri bambini: qualcuno più grande, qualcuno più piccino. Ma soprattutto c’è un infermiere speciale, il simpatico Camillo, che racconta a Nina la vera storia di Long John Silver, il Pirata cattivo dell’Isola del Tesoro. Ma non tutti i pirati sono cattivi! Lo sa bene Camillo, che proclamerà la piccola Nina “Capitano dei pirati buoni” pronta a salpare con la sua nuova ciurma di amici.

Lieti di portare al Mulino questo spettacolo commovente e toccante per bambini e adulti, secondo posto giuria 100 ragazzi Festival Internazionale “I Teatri del Mondo” 2016.

Uno spettacolo nato dagli incontri con l’UGI-Unione Genitori Italiani, che grazie alle esperienze di genitori, volontari, infermieri, medici, ma soprattutto dei bambini e ragazzi ricoverati nei reparti di lunga degenza dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, hanno dato forma a una storia che racconta il rapporto che hanno i bambini con il dolore e la paura che ne consegue.