Al via il 96° Corso di Formazione regionale per Operatori di Polizia Locale neo-assunti in Piemonte

Ha preso ufficialmente il via oggi, ad Alessandria, il 96° Corso di Formazione Regionale per Allievi Operatori di Polizia Locale neoassunti. Il percorso formativo, promosso dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte e organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Alessandria, rappresenta un passaggio fondamentale per garantire competenze e professionalità ai nuovi agenti che opereranno sul territorio piemontese.

Il corso di formazione prevede un totale di 360 ore di lezione, suddivise in 236 ore di materie teoriche e 124 ore di materie pratiche. Tra gli argomenti trattati spiccano le tecniche operative, la difesa personale e il corretto utilizzo delle armi da fuoco. Un’attenzione particolare è stata riservata anche alle nozioni di primo soccorso, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, per formare gli operatori a interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza.

“L’obiettivo di questo corso è fornire agli agenti neoassunti tutte le competenze necessarie per affrontare con professionalità le sfide quotidiane del loro lavoro – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino -. La formazione continua è essenziale per garantire una Polizia Locale all’altezza delle aspettative dei cittadini. In Piemonte, la Polizia Locale svolge un ruolo cruciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, agendo in stretta sinergia con le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine statali”.

Il corpo docente del corso è composto da professionisti altamente qualificati, tra cui docenti iscritti all’Albo della Regione Piemonte, istruttori della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Alessandria, personale della Polizia Stradale, magistrati della Procura locale e altri esperti esterni. Questa pluralità di competenze garantisce un percorso formativo di eccellenza.

Il corso accoglie 42 partecipanti provenienti da diverse province del Piemonte: 9 operatori dalla provincia di Alessandria; 10 dalla provincia di Torino; 6 dalla provincia di Asti; 6 dalla provincia di Vercelli; 4 dalla provincia di Novara; 3 dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola; 2 dalla provincia di Biella e 2 dalla provincia di Cuneo.

La formazione si concluderà con un esame finale il 4 marzo 2025, seguito il giorno successivo dalla cerimonia di consegna della Placca di servizio a ciascun partecipante, simbolo dell’impegno e della responsabilità che caratterizzeranno il loro lavoro al servizio delle comunità locali.