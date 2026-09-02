“Carla With Love”, il Piemonte rende omaggio a Carla Fracci

Un omaggio a Carla Fracci, alla sua arte e all’eredità straordinaria che ha lasciato alla danza italiana e internazionale, attraverso uno spettacolo capace di intrecciare danza, memoria e bellezza in due luoghi simbolo del patrimonio piemontese.

È stato presentato mercoledì 2 settembre, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, “Carla With Love”, il balletto interamente dedicato alla vita e alla carriera della grande étoile italiana, scomparsa nel 2021 e che lo scorso 20 agosto avrebbe compiuto 90 anni.

Il primo spettacolo andrà in scena venerdì 16 ottobre, alle ore 21, alla Reggia di Venaria e si ripeterà mercoledì 21 ottobre, alle ore 21, ai Musei Reali di Torino, inserendosi nella programmazione delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte.

Alla presentazione erano presenti Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Carlotta Salerno assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino, Chiara Teolato, direttrice generale del Consorzio delle Residenze Sabaude, Paola D’Agostino, direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Francesco Borelli, ideatore dello spettacolo Carla With Love, Stefania Ballone, coreografa e regista, e i ballerini Martina Arduino e Jacopo Bellussi.

L’idea dello spettacolo nasce da una promessa personale fatta a Carla Fracci da Francesco Borelli, danzatore di Novara, oggi giornalista ed event manager, che ha voluto trasformare il ricordo dell’artista in un progetto capace di raccontarne anche la dimensione più intima e umana. Un progetto nato dall’incontro con la Regione Piemonte e dalla volontà di costruire uno spettacolo per le Residenze Reali Sabaude, trasformando due luoghi di eccezionale valore storico e artistico nel palcoscenico di un racconto dedicato a una protagonista assoluta della cultura del Novecento.

A firmare coreografia e regia è Stefania Ballone, danzatrice del Teatro alla Scala di Milano, che ha costruito lo spettacolo partendo dall’immenso patrimonio artistico e umano lasciato da Fracci.

Lo spettacolo

“Carla With Love” ripercorre attraverso la danza i momenti più significativi della vita e della carriera di Carla Fracci: gli incontri, gli affetti, i grandi ruoli interpretati e il rapporto profondo con un’arte che ha accompagnato tutta la sua esistenza.

A interpretare Carla Fracci sarà Martina Arduino, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, nata a Moncalieri e artisticamente cresciuta a Torino prima dell’ingresso, giovanissima, alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Un legame profondo con il Piemonte che rende ancora più significativo il suo ritorno nella sua terra per dare corpo e anima a una delle più grandi icone della danza italiana.

Al suo fianco Jacopo Bellussi, Principal Soloist de Les Ballets de Monte-Carlo, nel ruolo di Beppe Menegatti. Il corpo di ballo è composto da Giulia Gemma Manfrotto, Martina Scaglione, Cristian Prebibaj e Raffaele Sibilio. La drammaturgia è firmata da Serge Honegger, il light design da Valerio Tiberi e Alessandro Manni, le musiche originali da Mirko Matera.

Particolare attenzione è dedicata anche ai costumi: quelli di repertorio appartengono al Teatro alla Scala e al Balletto di Siena. I costumi dello spettacolo sono affidati a Dellalò e Ada del Conte, mentre la presenza dei costumi originali di Carla Fracci, gentilmente concessi da Fondazione Cerratelli Pisa, contribuisce a costruire un ponte diretto tra il racconto scenico e la storia della grande danzatrice.

Due serate, dunque, nelle quali la danza entrerà nel cuore delle Residenze Reali Sabaude per restituire al pubblico non soltanto l’immagine dell’étoile conosciuta in tutto il mondo, ma anche quella della donna, dell’artista e della maestra che ha segnato per sempre la storia della danza.

Staff artistico e tecnico

Assistente alle coreografie: Jacopo Giarda

Assistente alla messa in scena: Marianna Zanaglio

Primi ballerini: Martina Arduino e Jacopo Bellussi

Corpo di ballo: Giulia Gemma Manfrotto, Martina Scaglione, Cristian Prebibaj, Raffaele Sibilio

Drammaturgia: Serge Honegger

Light Designer: Valerio Tiberi e Alessandro Manni

Musiche originali: Mirko Matera

Costumi di repertorio: Teatro alla Scala e Balletto di Siena

Costumi: Dellalò e Ada Del Conte

Costumi storici: Gentile concessione Fondazione Cerratelli, Pisa

“Carla With Love”:

16 ottobre 2026 – ore 21.00 – Reggia di Venaria, Citroniera

21 ottobre 2026 – ore 21.00 – Musei Reali di Torino, Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale

Dichiarazioni:

Marina Chiarelli, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte:

«Con Carla With Love rendiamo omaggio a una delle figure più alte della cultura italiana e, nello stesso tempo, mettiamo in dialogo la grande danza con luoghi che rappresentano l’identità e la storia del Piemonte. Carla Fracci ha portato l’eccellenza italiana sui palcoscenici di tutto il mondo e continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni attraverso il rigore, il talento e una straordinaria capacità di rendere la danza un linguaggio universale. Portare questo racconto alla Reggia di Venaria e a Palazzo Reale significa valorizzare le nostre Residenze come luoghi vivi, capaci non soltanto di custodire la storia, ma di produrre cultura e accogliere nuove forme di espressione artistica. È questa l’idea di Piemonte che vogliamo raccontare: una terra che parte dal proprio patrimonio per aprirsi al contemporaneo e al mondo».

Carlotta Salerno, Assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino:

«”Carla With Love” è un omaggio che da un lato unisce arte, memoria e formazione; dall’altro permette ai cittadini e alle nuove generazioni di avere l’opportunità di avvicinarsi alla danza attraverso il racconto di una figura straordinaria come Carla Fracci. È particolarmente significativo che gli appuntamenti arrivino in luoghi così prestigiosi del nostro territorio, trasformandoli in spazi di cultura, partecipazione e condivisione capaci di stimolare interessi e accendere delle passioni. Portare la storia di Carla Fracci e di una professionista della danza, nata e cresciuta nel territorio, è un’occasione preziosa per trasmettere il valore della disciplina e della bellezza come strumenti di espressione e per rendere gli appuntamenti ancora più significativi».

Michele Briamonte e Chiara Teolato, Presidente e Direttrice Generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude:

«Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude è lieto di farsi promotore di questa prestigiosa iniziativa, che rientra nel più generale palinsesto di Reale Femminile (la prima programmazione tematica diffusa nelle Residenze Reali Sabaude), collaborando attivamente per la sua realizzazione e promozione presso due Residenze Sabaude di notevole importanza e suggestione come la Reggia di Venaria e Palazzo Reale di Torino. Siamo convinti che il pubblico saprà apprezzare l’indiscutibile qualità dello spettacolo Carla With Love, reso unico ed indimenticabile anche dagli straordinari contesti in cui andrà in scena, secondo la logica di una programmazione generale di eventi volta alla valorizzazione delle Residenze Sabaude del Piemonte. Anche per questo teniamo a ringraziare in particolare Regione Piemonte, Musei Reali di Torino e i vari enti partecipanti che hanno reso possibile questo imperdibile doppio appuntamento».

Paola D’Agostino, Direttrice Generale dei Musei Reali di Torino:

«I Musei Reali di Torino sono lieti di ospitare un balletto dedicato alla grande étoile italiana. Le porte di Palazzo Reale, epicentro delle residenze sabaude, si aprono per la prima volta alla danza classica contemporanea. Uno spettacolo e coreografia inediti che avranno la suggestiva cornice del Salone delle Guardie Svizzere, accanto alla Sala dei gran balli di Corte dei Savoia. Siamo orgogliosi di collaborare con la Regione Piemonte che ha promosso l’iniziativa insieme al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, sistema che riunisce emblematicamente i luoghi del potere e la corona di delizie dinastiche che, grazie anche a questo progetto, si pongono in stretta relazione tra loro, con la loro storia e con la danza classica, forma d’arte contemporanea».

Francesco Borelli, ideatore di Carla With Love:

«Ho conosciuto bene la Signora Fracci e ho avuto l’enorme privilegio di condividere con lei innumerevoli e straordinari momenti. Ciò che mi colpiva sempre era la persona al di là del mito, la donna oltre la leggenda. Anni fa le promisi che un giorno avrei realizzato uno spettacolo per omaggiare la donna e l’artista. Oggi quella promessa è stata mantenuta».

Stefania Ballone, coreografa e regista di Carla With Love:

«Raccontare Carla Fracci significa assumersi una grande responsabilità. La sua eredità non appartiene soltanto alla memoria: è un bene vivo, prezioso, che richiede cura, studio e attenzione e che deve essere tramandato alle nuove generazioni. Carla Fracci ci ha affidato un tesoro. Il senso più profondo di questo spettacolo è proprio continuare a farlo vivere».

Martina Arduino, prima ballerina del Teatro alla Scala e ballerina di Carla With Love:

«Ad ottobre avrò l’onore e, allo stesso tempo, la grande responsabilità di portare in scena uno spettacolo dedicato alla vita e alla figura di Carla Fracci, un’artista immensa che ha segnato profondamente la storia della danza. È davvero difficile trovare le parole giuste per raccontare quanto sia importante per me questa opportunità ed emozionante al tempo stesso. Sarà una grande sfida che abbraccio con tutta la mia passione, riconoscendo che è anche un privilegio poter raccontare una parte della sua vita attraverso il nostro linguaggio: la danza. Con Stefania Ballone, coreografa dello spettacolo, è stato un lavoro straordinario, una ricerca continua ricca di profondità e poesia per raccontare l’intensità e la grandezza della vita di un’artista immensa. Al mio fianco Jacopo Bellussi, con il quale c’è stata una grandissima intesa fin dal primo giorno, è stato uno scambio di emozioni e un costruire insieme giorno dopo giorno. Grazie a loro e a tutti i ragazzi coinvolti nel progetto si è creata un’atmosfera davvero speciale. Inoltre, sono profondamente coinvolta in questo progetto in quanto, essendo piemontese, tornare a danzare a casa, ma soprattutto in luoghi magnifici e unici come la Reggia di Venaria e il Palazzo Reale di Torino, è davvero di grande orgoglio e mi riempie di gioia. Grazie all’assessore Marina Chiarelli e alla Regione Piemonte per avermi dato questa grande possibilità. Mi auguro con tutto il cuore che questo spettacolo possa essere un modo per onorare Carla, la sua artisticità, la sua bellezza, la sua forza e tutto ciò che ha lasciato alla danza; è nostra responsabilità trasmettere tutto quello che Carla ci ha donato per parlare anche alle nuove generazioni e soprattutto essere fonte di grande ispirazione come lei è stata per noi».

Jacopo Bellussi, Principal Soloist de Les Ballets de Monte-Carlo:

«Danzare in uno spettacolo dedicato a Carla Fracci, impersonificando tutte le figure maschili che hanno preso parte alla sua vita artistica e non solo, è un grande privilegio ma al tempo stesso una grande responsabilità; anche la città di Torino è per me particolarmente significativa, viste le origini piemontesi della mia famiglia. Grazie all’ottimo affiatamento avuto durante le prove con Martina Arduino, amica con la quale ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, ed allo splendido lavoro creativo fatto da Stefania Ballone unito alla precisa organizzazione di Francesco Borelli, spero in queste due serate di far passare al pubblico le doti che hanno caratterizzato da sempre la vita di questa grande icona della danza: eleganza, sensibilità e disciplina».