Il jazz, il tango, e l’organo Mascioni del 1907 per la 23ª Edizione di Musica a Rima

Giunge alla 23ª Edizione “Musica a Rima”, la stagione musicale organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Rima, piccolo paese di origine Walser ai piedi del Monte Rosa, in Valsesia, situato a ben 1417 metri di altitudine e frazione del comune di Alto Sermenza (VC).

“Musica a Rima” negli anni ha proposto più di 50 concerti, con musicisti di assoluto rilievo come i jazzisti Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, i francesi Michel Godard e Louis Sclavis, il sassofonista argentino Javier Girotto, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli, e musicisti classici come Antonio Ballista, Guido Rimonda, Gabriele Pieranunzi, Lina Uinskyte, Massimo Giuseppe Bianchi e tanti altri artisti.

Ben tre i concerti che verranno proposti, il 9, 16 e 19 agosto con il seguente programma:

Domenica 9 agosto

Il grande Jazz con Emanuele Cisi al sax, Rosario Bonaccorso al contrabbasso, Luca Santaniello alla batteria

Emanuele Cisi, nato a Torino, è considerato uno dei massimi esponenti del sassofono jazz a livello internazionale. Vincitore come miglior Nuovo Talento nel Top Jazz 1994 della rivista Musica Jazz, nel 2015, 2016 e 2017 è stato poi votato come miglior sassofonista tenore italiano dalla rivista Jazzit. Nella sua lunga carriera ha registrato 12 dischi come leader o co-leader e più di 50 come sideman.

Al suo fianco al contrabbasso Rosario Bonaccorso, già presente nella passata edizione, che vanta collaborazioni con tutti i grandi del jazz, oltre 70 incisioni, concerti sui palcoscenici di tutto il mondo e collaborazioni anche con Gino Paoli e Lucio Dalla.

E alla batteria Luca Santaniello che dopo essersi diplomato con lode al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, si è trasferito a New York vincendo una borsa di studio presso il dipartimento di Jazz della prestigiosa Juilliard School, diplomandosi nel 2011.

Domenica 16 agosto

Il Trio Intango con il fisarmonicista Gianni Fassetta, uno dei migliori interpreti del tango e delle musiche di Astor Piazzolla, e con Glauco Bertagnin al violino ed Elisa Fassetta al violoncello.

In programma musiche di Astor Piazzolla, Rodrìguez, Morricone, …

Gianni Fassetta, fisarmonicista di fama internazionale, svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero, e durante una di queste tournée, nel 2001, si è esibito al Teatro Colón di Buenos Aires in presenza di Laura Escalada Piazzolla che, concorde con la critica, lo ha collocato tra i migliori interpreti di Astor Piazzolla.

Glauco Bertagnin, diplomato con lode al Conservatorio “Pollini” di Padova e perfezionatosi a Ginevra, dal 1981 è altro primo violino solista dei Solisti Veneti, con cui ha tenuto concerti in tutto il mondo e inciso numerosi dischi. È membro de I Virtuosi Italiani, ensemble tra i più attivi in Europa, con cui suona in veste di solista. Suona su uno splendido violino Carlo Ferdinando Landolfi del 1750.

Elisa Fassetta, allieva del M° Luca Simoncini, ha conseguito il Diploma Accademico di primo livello in violoncello con 110 e lode e nel 2024 il Diploma Accademico di secondo livello, sotto la guida del M° Tiziano Berardi, con 110 e lode e menzione d’onore al Conservatorio F. Venezze di Rovigo. Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance al Conservatorio della Svizzera Italiana nella classe del M° Enrico Dindo.

Mercoledì 19 agosto

Christian Tarabbia suonerà lo storico organo Vincenzo Mascioni 1907 della chiesa di Rima, con un programma originale ed accattivante dal titolo “Tra Balli, Variazioni, Invenzioni e Trascrizioni…” con brani di Vivaldi, Martín y Coll, Mozart, Soler, Mendelssohn, Padre Davide da Bergamo, Ogiński, Piazzolla, Bach.

Christian Tarabbia, si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio “Cantelli” di Novara, specializzandosi in seguito presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi. Dal 2002 è organista presso la collegiata di Arona sull’organo Bardelli-Dell’Orto-Lanzini op.1 ed è direttore artistico del festival organistico internazionale che annualmente si svolge ad Arona e di altre rassegne organistiche internazionali nel novarese e sul lago Maggiore.

I concerti si terranno nella Chiesa Parrocchiale di Rima con inizio alle ore 17.30 e ingresso a 10 €.

Ingresso gratuito ai minori di 16 anni. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 345 8095160 oppure scrivere a prolocorima@gmail.com