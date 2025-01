Archiviata la prima fase della stagione invernale, quella di dicembre con le festività natalizie, è tempo di tracciare un primo bilancio con lo sguardo rivolto ai primi mesi del 2025.

“Come amministrazione comunale – spiega il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – non possiamo essere che soddisfatti di questa prima parte di stagione invernale. In primis vorrei ringraziare pubblicamente la Sestrieres Spa che è riuscita a gestire al meglio una situazione difficile a livello di meteo con scarse precipitazioni nevose, vento forte in quota e continui sbalzi di temperature che hanno reso davvero difficile la preparazione delle piste in Vialattea. Provvidenziale l’impiego nel rinnovato impianto di innevamento programmato realizzato nell’area di Sestriere che, possiamo dire, ha letteralmente salvato l’avvio di stagione consentendo a migliaia di sciatori di dar sfogo alla propria passione avendo a disposizione piste sempre al top.

A livello di ricettività alberghiera e di seconde case a ridosso del Natale e del Capodanno abbiamo fatto il pieno di presenze con il nostro Comune che, a livello di utenze e servizi è passato da meno di mille residenti a oltre 30mila persone in soggiorno a Sestriere e frazioni. Un salto enorme che, unito ai flussi di turisti e sciatori giornalieri ha messo a dura prova uomini e mezzi impegnati nel garantire l’erogazione dei servizi di base.

Tanta gente, tanti eventi, hanno portato ad un super lavoro anche a livello di sicurezza con Carabinieri e Polizia Municipale che si sono ritrovati a dover gestire, con estrema professionalità e dedizione, situazioni talvolta anche al di fuori dell’ordinario. A loro va il più sentito ringraziamento da parte nostra e di tutta la cittadinanza di Sestriere.

Guardando avanti abbiamo dietro l’angolo diversi appuntamenti a partire dai FISU Games 2025, dal 13 al 23 gennaio: per Sestriere si tratta di un ritorno dopo l’edizione che ospitammo nel 1966. Saremo sede di gara delle prove di Sci Alpinismo e ospiteremo, in piazza Fraiteve, la “medal plaza” anche delle competizioni di Sci Nordico che si svolgeranno a Pragelato. Il 25 e 26 gennaio celebreremo i 90 anni del Comune di Sestriere con una due giorni di eventi insieme al Gruppo Sciatori d’Epoca.

Ritroveremo al Colle grandi campioni che hanno intrecciato la loro storia con quella del Comune più alto d’Italia nato per lo sci. Neppure un mese dopo, il 22 e 23 febbraio, scriveremo poi un’altra pagina di storia della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile grazie alle atlete che saranno impegnate nel Gigante e nello Speciale sulla mitica pista olimpica Kandahar G.A. Agnelli.

Marzo sarà ancora una volta un grande vetrina per Sestriere e la Vialattea, teatro dei Mondiali Special Olympics che vedranno impegnati atleti davvero speciali provenienti da tutto il mondo. Appuntamenti che si integreranno, e rappresenteranno un valore aggiunto, all’offerta turistica della nostra stazione alpina, sviluppata e promossa dal Consorzio Turismo Sestriere, con l’avvio della stagione dei tour operator internazionali, con le settimane bianche in vista del Carnevale poi ancora sino al 7 aprile quando calerà il sipario sulla stagione invernale 2024/2025”.