Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, presenta dal 9 novembre al 19 dicembre 2025 Briganti e… oltre. I banditi nel cinema, un ciclo di proiezioni al Cinema Massimo che accompagna la mostra Briganti! Storie e immagini dal Risorgimento a oggi (23 ottobre 2025 – 29 marzo 2026, Museo del Risorgimento Italiano).

Nella mostra saranno anche presenti dei manifesti digitalizzati provenienti dalle collezioni del Museo: Il brigante di Tacca del Lupo (1952), Pietro Germi; Fra Diavolo (USA, 1933), Hal Roach; Gangster Story (USA, 1967), Arthur Penn; Il mucchio selvaggio (USA, 1969), Sam Peckinpah; Dillinger (USA, 1973), John Milius; Robin e Marian (USA, 1976), Richard Lester; I cavalieri dalle lunghe ombre (USA, 1980), Walter Hill.

La figura del brigante, tra le più controverse della storia italiana postunitaria, è stata reinterpretata dal cinema come simbolo di resistenza, devianza e conflitto sociale. Attraverso lo sguardo dei registi di epoche e culture diverse, il brigante diventa specchio delle tensioni politiche, delle ingiustizie e dei miti popolari che attraversano la modernità.

“Siamo felici di accompagnare il Museo del Risorgimento Italiano in questo progetto di rilettura della figura del brigante – sottolinea Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Non solo perché questo da modo di far conoscere il nostro patrimonio ma anche perché quella del “brigante” è una figura tra le più feconde nella storia del cinema. Il programma di proiezioni, ideato dal team scientifico della mostra insieme a Grazia Paganelli, responsabile della programmazione del Cinema Massimo, permetterà di esplorare le molteplici declinazioni di questo archetipo, dal bandito ottocentesco ai ribelli contemporanei.”

La rassegna Briganti e… oltre. I banditi nel cinema invita quindi gli spettatori a riflettere sul fascino e sull’ambiguità di queste figure, tra giustizia e sopruso, eroismo e marginalità, restituendo tutta la complessità di uno dei temi più controversi della nostra storia e della nostra cultura cinematografica.

Programma delle proiezioni

Domenica 9 novembre

h. 19:30 – Talk di introduzione con Carlo Chatrian, Alessandro Bollo, Giaime Alonge, Grazia Paganelli

a seguire Il siciliano di Michael Cimino (Usa 1987)

Lunedì 10 novembre

h. 20:30 – Salvatore Giuliano di Francesco Rosi (Italia 1962)

Introduzione a cura di Paola Zeni

Venerdì 14 novembre

h. 20:30 – Il brigante di Tacca del Lupo di Pietro Germi (Italia 1952)

Domenica 16 novembre

h. 20:30 – Quién Sabe? di Damiano Damiani (Italia/Spagna 1966)

Introduzione a cura di Matteo Pollone e Gabriele Perrone

Venerdì 5 dicembre

h. 20:30 – Il dio nero e il diavolo biondo di Glauber Rocha (Brasile 1964)

Introduzione a cura di Bruno Surace

Martedì 9 dicembre

h. 20:30 – Gangster Story di Arthur Penn (Usa 1967)

Introduzione a cura di Mairapaola Pierini

Martedì 16 dicembre

h. 20:30 – Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah (Usa 1969)

Introduzione a cura di Giaime Alonge

Venerdì 19 dicembre

h. 20:30 – Once Upon a Time in China di Tsui Hark (Hong Kong 1991)

Introduzione a cura di Riccardo Fassone