La superstar e icona Elettra Lamborghini torna alla sua “Pem Pem” e pubblica il singolo interamente in lingua spagnola “Miaw wau”.

Un ritorno alle origini come dimostra anche il videoclip ufficiale a fondo pagina uscito ora: provocatorio, sexy e trasgressivo, ma anche velato di ironia.

“Miaw wau” è indirizzato al pubblico internazionale, presenta le sonorità reggaeton tanto care all’artista e racconta di un corteggiamento in cui Elettra, senza peli sulla lingua, si rivolge direttamente all’uomo che l’attrae facendo versi sensuali e ammiccanti.

Nel videoclip ufficiale Elettra è accompagnata dall’attore Aaron Mercury, star dei social media con cui dà vita ad un gioco erotico in cui gli istinti animali e i desideri più sensuali vengono sprigionati.

“Miaw wau” è frutto della collaborazione con Universal Music México, con cui l’artista italiana ha firmato ad inizio anno e che si occuperà dei prossimi progetti della cantante in lingua spagnola e inglese. Parallelamente, EMI Records Italy e Universal Music Italia continueranno a sviluppare il repertorio in lingua italiana della cantante, che sta sperimentando anche con sonorità diverse e nuove frontiere musicali finora inesplorate.

Elettra Lamborghini

E’ una popstar, attrice, modella e presentatrice tv. Dotata di grande carisma, Elettra ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra (inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro di Forbes Italia) è stata il volto di programmi iconici come The Voice of Italy ed è attualmente giudice di Italia’s Got Talent in streaming su Disney+.

La sua musica mescola sapientemente ritmi latini su basi catchy e di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale.

L’esordio

Nel 2018 con la hit reggaeton “Pem Pem” le consente di entrare nella top10 della classifica singoli in Italia e di ottenere 2 dischi di Platino. Nel 2019 partecipa in gara al Festival di Sanremo con “Musica (e il resto scompare)” (2xPlatino), hit che diventa subito virale sui social, totalizza oltre 220 milioni di stream e che consacra definitivamente Elettra. Il singolo è contenuto nel suo primo album “Twerking Queen” (Platino) che raggiunge il terzo posto della classifica album.

A livello internazionale ha pubblicato i singoli in spagnolo “Mala” (Oro) e “Tócame” con Childsplay e Pitbull (Oro).

Nel 2021 è tra le artiste più ascoltate con il singolo “Pistolero” (3xPlatino), tratto dall’EP “Twerking Beach”.

Sono seguiti poi il singolo certificato 4 volte Platino, “Caramello”, con Rocco Hunt e Lola Indigo e il secondo album “Elettraton” nel 2023, anticipato dal singolo “Mani in Alto” (Platino).

È uscito nel 2025 “Castigo” con Mayo, nuovo brano in lingua spagnola. Quest’anno ha condotto una puntata del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Katia Follesa e Miriam Leone. Quest’anno per la RAI condurrà i programmi “Boss in Incognito” e “The Unknown”.