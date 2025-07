Si è svolta con successo ieri al Circolo dei Lettori di Torino la prima edizione di Libraria Piemonte. L’iniziativa – promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, Ceipiemonte e Fondazione Circolo dei Lettori – nasce con l’obiettivo di rafforzare la filiera editoriale piemontese, creando un’occasione concreta di dialogo e progettualità tra chi produce e chi distribuisce cultura, in un momento storico in cui è fondamentale valorizzare il libro come strumento di coesione sociale, crescita economica e accesso alla conoscenza. Nel corso della giornata 32 case editrici e 20 librerie indipendenti si sono alternate in 500 incontri con l’obiettivo di rafforzare il dialogo all’interno della filiera editoriale regionale e promuovere nuove sinergie tra produzione e distribuzione del libro.

Un evento che ha riunito non solo realtà torinesi, ma anche rappresentanze provenienti da Asti, Cuneo, Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, a conferma della vivacità e della diffusione capillare dell’ecosistema editoriale piemontese.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno al comparto culturale e si è collegata ai percorsi già avviati, di Hangar del Libro, il progetto di Regione Piemonte, realizzato da Fondazione Circolo dei Lettori e Salone del Libro e PublishInPiemonte, il progetto di internazionalizzazione della filiera piemontese dell’editoria, finanziato dalla Camera di commercio di Torino e gestito dal Ceipiemonte, per rafforzare il posizionamento del Piemonte come territorio innovativo, cooperativo e attento alla valorizzazione della produzione editoriale indipendente.

«Piemonte Libraria risponde a un’esigenza centrale per la crescita dell’economia della lettura: fare sistema – afferma l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli-. Il nostro obiettivo è rafforzare la filiera editoriale piemontese e creare nuove occasioni di incontro, capaci di costruire sinergie durature per promuovere la cultura e valorizzare l’editoria locale. Con questa iniziativa la Regione compie un passo concreto verso la costruzione di una rete stabile e dinamica tra i protagonisti del libro sul territorio. Un modello vincente, fondato su una visione collettiva e sostenibile dell’editoria piemontese. La Regione continuerà a investire in progettualità che favoriscano l’integrazione tra saperi, risorse e persone, per rendere il Piemonte una regione in cui la cultura è davvero un bene comune».

Mentre Massimiliano Cipolletta, presidente di Camera di commercio di Torino, sottolinea come questa sia «la prima volta che si organizza in Piemonte un evento di questo tipo, per di più a partecipazione gratuita: si tratta di una grande opportunità per gli editori piemontesi che possono abbinare alle attività di internazionalizzazione, proposte insieme al Ceipiemonte nell’ambito del progetto PublishInPiemonte, anche un contatto diretto con le librerie indipendenti del territorio, che hanno logiche di acquisizioni più libere e aperte alle novità. Un’occasione anche per le librerie che possono conoscere le nuove proposte in catalogo e dare un riscontro diretto su gusti e preferenze dei lettori. Questa prima edizione ha avuto ottimi ritorni, con oltre 500 presentazioni realizzate».