Joe T Vannelli domani a Bardonecchia

Domani, sabato 2 marzo, il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli protagonista delle consolle più prestigiose torna a far ballare il pubblico all’Apres Ski Harold’s di Bardonecchia (Torino) (Via Regione Molino, 18 – ore 16.30).

Queste le prossime date:

1 marzo – Apophis – Milano

2 marzo – Apres ski Harold’s – Bardonecchia (Torino)

8 marzo – Lampedusa

16 marzo – Area City – Mestre

19 e 20 marzo – Miami Winter Music Conference

23 marzo Supalova – Fiera di Treviglio – Treviglio (Milano)

31 marzo – La casa dei Gelsi – Rosà (Vicenza)

Joe T Vannelli ha recentemente rilanciato il suo evento storico, Supalova. Lo spettacolo che ha ridefinito la scena dei club italiani torna per celebrare un successo indiscusso che ha segnato un’intera generazione. Per oltre un decennio, dall’alba dei primi anni 2000, questo evento ha rivoluzionato il panorama dei club, accumulando numeri record con oltre 60 eventi all’anno e 25 compilation e portando in Italia uno spettacolo inedito, fino ad allora riservato alle leggendarie discoteche di Ibiza.

Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music con oltre 20 dischi d’oro e di platino. Nel corso della sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”.

È disponibile “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo album, uscito in doppio vinile in edizione limitata. Sempre al centro della scena dance e dei maggiori club italiani ed internazionali, collabora con alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama musicale italiano e internazionale a partire dal remix di “Italodisco” dei The Kolors (Warner Music Italy) il successo dell’estate 2023, “Call Me” di Ivana Spagna, “Profondo Rosso” di Claudio Simonetti’s Goblin e nuovi progetti discografici che lo vedono attivo protagonista della scena dance e pop.

Ph: Angelo Lanza