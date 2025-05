La Regione Piemonte mette a segno un altro colpo concreto e tangibile, dimostrando attenzione concreta per il servizio ferroviario piemontese: dal cambio orario estivo del 15 giugno 2025 sarà esteso il servizio regionale veloce Torino Milano con l’introduzione di una nuova coppia di treni.

Un passo decisivo che garantisce maggiore flessibilità, capillarità e comodità agli utenti del trasporto pubblico regionale.

Nello specifico saranno attivati:

* il Regionale Veloce in partenza da Milano Centrale delle ore 5.15 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 7.06; sarà il primo treno del mattino verso Torino, che permetterà ai pendolari e ai viaggiatori di arrivare nel capoluogo piemontese prima delle 8 servendo tutte le principali fermate intermedie: Rho Fiera Milano, Magenta, Novara, Vercelli, Santhià, Chivasso, Torino Porta Susa;

* il Regionale Veloce in partenza da Torino Porta Nuova delle ore 21.54 con arrivo a Milano Centrale alle 23.45, che amplia l’offerta serale verso la Lombardia e invita a vivere Torino anche di sera, favorendo il turismo, la mobilità culturale e la socialità.

Tutti e due i treni circoleranno ogni giorno, garantendo continuità e affidabilità al servizio.

«Con questa nuova coppia di treni tra Torino e Milano manteniamo una promessa fatta ai cittadini: non uno slogan, ma un fatto – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – Abbiamo lavorato con determinazione e in silenzio per ottenere questo risultato, che oggi si traduce in più opportunità per pendolari, studenti, lavoratori e turisti. Il trasporto ferroviario non è solo una questione tecnica, ma una scelta politica: potenziarlo significa credere in una mobilità sostenibile, accessibile e moderna e investire sul futuro del nostro territorio e sulla qualità della vita dei piemontesi».

«Questo potenziamento del servizio ferroviario tra Torino e Milano – aggiunge Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese – rappresenta un ulteriore tassello della strategia che da tempo portiamo avanti come Agenzia, insieme alla Regione Piemonte: costruire una rete di mobilità che risponda davvero alle esigenze quotidiane delle persone. Offrire un primo treno del mattino e un collegamento serale significa dare più libertà e più tempo a chi si sposta per lavoro, studio o turismo. È un investimento concreto che rafforza l’accessibilità come richiesto dai territori e dai pendolari».