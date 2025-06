Dal 14 giugno al 12 luglio 2025 l’estate dei più piccoli approda a Pinerolo con Ciurma! Otto appuntamenti tra teatro, cinema, circo e fantasia: è questa la nuova proposta del Comune di Pinerolo per animare le serate dei più piccoli e delle loro famiglie nel programma della Bella Estate Pinerolese 2025. Un progetto pensato per mescolare arti, pubblici e luoghi, portando cultura e intrattenimento anche nei parchi gioco e in spazi insoliti, oltre ai tradizionali luoghi di spettacolo.

La Vicesindaca e Assessora alla Cultura Francesca Costarelli racconta così lo spirito dell’iniziativa: “L’estate dei più piccoli è come un galeone che parte da Pinerolo per trasportare l’equipaggio di bambini e bambine verso nuovi luoghi di fantasia, evocati dal teatro, dal cinema e dalle arti circensi. Con i genitori e le famiglie, tutti insieme per comporre una ciurma. Obiettivo centrale: portare l’offerta culturale estiva anche fuori dai consueti spazi, per coinvolgere tutta la comunità e raggiungere nuovi pubblici.”

Ciurma! propone attività diverse pensate per coinvolgere attivamente bambine, bambini e famiglie. Si parte sabato 14 giugno con All’Arrembaggio a Villa Prever, un pomeriggio di giochi e prove strampalate che trasformerà i piccoli partecipanti in una vera ciurma piratesca, con tanto di braccialetto simbolico da conquistare, a cura di Sportica.

Giovedì 19 giugno, l’Area Spettacoli Corelli si trasforma in un cinema sotto le stelle con la proiezione gratuita de Il robot selvaggio, una toccante favola ecologista sul rapporto tra natura e tecnologia, realizzata in collaborazione con ARCI e l’Associazione Culturale Zampanò.

Sabato 21 giugno il Parco Giochi di Via Diaz ospita Giungla Urbana, un’esperienza gratuita dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni con mini laboratori di circo, equilibrismo, giocoleria e magia clown, sempre a cura di Sportica. Il teatro arriva il 26 giugno con Pigiami, uno spettacolo cult della Fondazione TRG che, da quarant’anni, invita grandi e piccini a riscoprire il valore del gioco e dell’amicizia tra le lenzuola di una cameretta immaginaria. Giovedì 3 luglio, sempre all’Area Spettacoli Corelli, sarà la volta di Kolok, i terribili vicini di casa, una poetica commedia circense che affronta con leggerezza e ironia il tema della convivenza tra culture diverse.

Sabato 5 luglio si torna nel verde con una seconda tappa di Giungla Urbana al Parco di Via Diaz, per nuovi giochi di circo e clown destinati agli equipaggi più avventurosi.

Il 10 luglio, il giovane pubblico salperà alla volta dell’Oriente con Marco Polo e il viaggio delle meraviglie, uno spettacolo teatrale che, in forma di gioco e con oggetti che si trasformano, racconta la grande esplorazione narrata ne Il Milione.

Infine, sabato 12 luglio, All’Arrembaggio a Villa Prever chiuderà la rassegna con un’edizione speciale per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, tra magia, acrobazie e risate sotto gli alberi del parco.

Ogni giovedì sera, la magia non finisce con lo spettacolo: l’appuntamento si chiude con Fila a Nanna, una fiaba della buonanotte letta e interpretata dagli attori della Fondazione TRG, disponibile anche in formato podcast per accompagnare dolcemente il rientro a casa.

In tutti gli appuntamenti, i piccoli equipaggi dovranno essere accompagnati da adulti: genitori, nonni, zii, amici di bordo… perché l’estate, con Ciurma!, si vive insieme.