Cesana Torinese avrà la sua nuova Pro Loco, “ProYoung”. Mercoledì 9 aprile alle ore 21 presso la sala Formont di via Pinerolo ci sarà il battesimo della nuova associazione turistica.

L’invito alla presentazione è rivolto a tutta la cittadinanza, agli operatori, ai commercianti ed ai turisti che hanno a cuore Cesana.

Mercoledì verrà svelata la squadra che gestirà la nuova Pro Loco e verrà anche presentato in anteprima il programma dell’estate 2025 a Cesana.

Sempre mercoledì sera partirà anche il tesseramento alla Pro Loco a sostegno delle attività proposte.

Una nuova Pro Loco dedicata al turismo e alla promozione del territorio di Cesana e delle sue frazioni e che ha come pensiero e missione l’organizzare eventi, manifestazioni ed incontri con l’obiettivo di coinvolgere tutti coloro che gravitano su Cesana secondo età, interessi e passioni.

Intanto per farsi conoscere la nuova Pro Loco ProYoung ha aperto i canali social su Facebook, Tik Tok e Instagram.

Plaudono all’iniziativa il Sindaco di Cesana Daniele Mazzoleni, l’Assessore al Turismo Marco Vottero e la Consigliera Comunale con deleghe a Comunicazione e Turismo Clementina Pansoya: “La nascita della Pro Loco è indubbiamente un bel segnale per il nostro paese. Ci fa piacere che il gruppo che l’ha costituita sia veramente motivato e desideroso di portare avanti delle iniziative per il paese. L’incontro di mercoledì diventa quindi di grande importanza perché permetterà alla cittadinanza ed ai turisti di conoscere il gruppo dirigente della nuova Pro Loco e al contempo permetterà già di prendere consapevolezza del programma che la nuova Pro loco ha già imbastito per l’estate. Come Amministrazione Comunale sosteniamo convintamente questa nuova associazione che muove i suoi primi passi in paese e siamo convinti che lavorando sinergicamente assieme si possano fare grandi cose per Cesana e le sue Frazioni”