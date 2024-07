L’associazione Liceo Musicale di Rivarolo ha sempre puntato sulla valorizzazione del talento giovanile sia cercando fra i propri ex allievi che hanno deciso di intraprendere la carriera professionale sia fra i musicisti Canavesani. Nell’ultimo anno si è potuta fregiare della collaborazione con tre nuovi docenti: Enrico Finotello, giovane promessa della musica classica italiana sia come pianista sia in qualità di direttore d’orchestra, Bishal Nigra, chitarrista nato musicalmente fra le mura dell’associazione ed ora laureato con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Segre presso il Conservatorio di Alessandria, ed infine Lucia Sacerdoni, violoncellista della prestigiosa orchestra Cherubini diretta da Ricardo Muti.

Ad anno scolastico appena terminato, ecco dunque che Enrico Finotello si è distinto nel concerto di chiusura del “VI International Conducting Masterclass” tenuta dal Maestro Ennio Nicotra. Si è svolto nella chiesa di San Paolo entro le Mura e ha visto la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma dove, per il concerto conclusivo del primo anno, lo aveva già visto esibirsi davanti ad un pubblico che includeva i grandi nomi della Cultura fra i quali è spiccato quello della registra e scenografa Liliana Cavani. Contestualmente, sempre a fine giugno, Finotello ha suonato con l’Accademia del Ricercare in qualità di clavicembalista con un programma che aveva debuttato lo scorso settembre per il Festival Cesi ad Acquasparta ed ora è stato riproposto a Sant’Angelo Lomellina (Vigevano) poi ancora a Lugnano in Teverina (provincia di Terni) e infine a Candia Canavese nell’ambito della stagione ANTIQUA 2024.

Bishal Nigra si era distinto, ancora laureando, al “SIXWAYS FESTIVAL 2023” per il quale è stato richiamato ad esibirsi come solista nell’edizione 2024, che si è tenuta presso il Santuario della Natività di Maria Vergine di Cengio Alto (SV) il 25 giugno, suonando un programma molto impegnativo di autori da Paganini a Torroba passando attraverso Asencio e De Falla. Ma il giovane Bishal non ci si ferma mai e il prossimo 3 agosto sarà a Tellaro – Lerici con il suo “Trio Zardino” formato al flauto da Simone Sgariboldi e al clarinetto da Melissa Lampis i quali interpreteranno un bellissimo concerto di musica da camera, con musiche di Kreutzer e Diabelli per il “Libi ‘n selàa – 2024”.

La poliedrica violoncellista Lucia Sacerdoni, invece, oltre agli impegni con l’orchestra Cherubini che il Maestro Riccardo Muti ha creato proprio in onore dei giovani talenti musicali, ha in programma una intensa estate concertistica. E’ stata apprezzata fin dal 22 giugno con l’orchestra diretta dal Maestro Marco Abbà con la quale ha suonato al Teatro Vittoria di Torino per “Note da Sogno”, mentre il 28 giugno si è presentata in duo con il fisarmonicista Matteo Castellan per “Monferrato ad Alta Voce” e il mese di luglio la vedrà invece protagonista con il “Quartetto SuperArchi” il quale accompagnerà gli eventi di “Ascolta che musica” a cura dell’Unione Musicale presso le “officine CAOS” di Torino.

Per l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo, Enrico Finotello si occupa dell’insegnamento delle tastiere antiche e dell’improvvisazione mentre Bishal Nigra sarà occupato, da settembre 2024, nei progetti di divulgazione della didattica della tecnica dell’ukulele in parallelo a quella della chitarra e Lucia Sacerdoni è la responsabile del corso di violoncello e di musica da camera.