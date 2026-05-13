Animali e Ambiente

Sestriere, la prima “Giornata Ecologica” al Colle e frazioni

Foto di CronacaTorino CronacaTorino2 ore fa
0 1.206 minuto di lettura
Sestriere Giornata Ecologica 2026

La Pro Loco di Sestriere in collaborazione con il Comune di Sestriere e la Sestrieres S.p.A, organizza, giovedì 21 maggio, la “Giornata Ecologica” che ha come obiettivo la pulizia delle varie aree pubbliche del Colle e frazioni.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso la sede della Pro Loco Sestriere in via Louset. Ad ogni partecipante verrà distribuito il materiale per la raccolta, (sacchi dell’ immondizia, scope, rastrelli, guanti). In mattinata i referenti dei vari gruppi porteranno ai partecipanti un panino e una bibita per un momento di ristoro.

A seguire, il 18 giugno 2026, sarà organizzata una seconda giornata ecologica che prevede anche la falciatura dell’erba sempre nelle aree comunali.
Dopo la seconda giornata ecologica sarà organizzato il pranzo di ringraziamento aperto a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo ad una o ad entrambe le giornate ecologiche di Sestriere.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino2 ore fa
0 1.206 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

fitopatie popillia japonica

Popillia japonica, l’assessore Bongioanni: «Vertice in Regione per valutare le strategie di lotta al coleottero nemico delle colture

Ottobre 2025 17:55

Leishmania, conosciamola meglio: tutto quello che c’è da sapere per proteggere il nostro amico a quattro zampe

Aprile 2021 11:51

Cambiamenti climatici, uno studio su ecosistemi montani e acquatici

Aprile 2018 15:54
firma realizzazione pioppeti

La Regione Piemonte investe ulteriori 3,5 milioni con l’obiettivo di realizzare 1000 ettari di pioppeti su terreni agricoli

Settembre 2025 13:00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio