Sestriere, la prima “Giornata Ecologica” al Colle e frazioni

La Pro Loco di Sestriere in collaborazione con il Comune di Sestriere e la Sestrieres S.p.A, organizza, giovedì 21 maggio, la “Giornata Ecologica” che ha come obiettivo la pulizia delle varie aree pubbliche del Colle e frazioni.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso la sede della Pro Loco Sestriere in via Louset. Ad ogni partecipante verrà distribuito il materiale per la raccolta, (sacchi dell’ immondizia, scope, rastrelli, guanti). In mattinata i referenti dei vari gruppi porteranno ai partecipanti un panino e una bibita per un momento di ristoro.

A seguire, il 18 giugno 2026, sarà organizzata una seconda giornata ecologica che prevede anche la falciatura dell’erba sempre nelle aree comunali.

Dopo la seconda giornata ecologica sarà organizzato il pranzo di ringraziamento aperto a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo ad una o ad entrambe le giornate ecologiche di Sestriere.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.