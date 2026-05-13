Lab Giovani nel Pinerolese: protagonisti attivi del territorio

Prende il via “LAB Giovani nel Pinerolese”, il progetto nato per favorire la partecipazione attiva dei giovani. Da maggio a ottobre laboratori, attività esperienziali e percorsi condivisi in vari comuni del Pinerolese.

Parte ufficialmente “LAB Giovani nel Pinerolese”, il progetto promosso dal Comune di Pinerolo insieme ai Comuni partner del territorio, al C.I.S.S., alle associazioni giovanili e alle realtà del terzo settore, nato per favorire la partecipazione attiva delle giovani generazioni attraverso laboratori, attività esperienziali e percorsi condivisi. L’iniziativa è realizzata con il finanziamento di Regione Piemonte nell’ambito del bando “Piemonte per i Giovani”.

Il progetto coinvolge ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni e prende forma da un percorso di ascolto del territorio: questionari rivolti ai giovani, momenti di confronto e incontri con associazioni giovanili hanno infatti permesso di raccogliere esigenze, interessi e proposte che hanno contribuito alla costruzione delle attività in programma.

Giovani protagonisti del progetto

Elemento centrale di “LAB Giovani nel Pinerolese” sarà il coinvolgimento diretto dei giovani, che non saranno semplici partecipanti, ma parte attiva nella progettazione delle iniziative. Si è infatti formato un gruppo di ragazze e ragazzi che collabora con l’organizzazione del progetto e, in particolare, con la realizzazione di FestiLAB, contribuendo con idee, proposte e supporto operativo alla definizione delle attività e degli eventi.

Laboratori diffusi e la due giorni di “FestiLAB”

Il progetto si articolerà attraverso una serie di laboratori diffusi sul territorio, realizzati a Pinerolo e nei Comuni partner da maggio a ottobre 2026. Altrà novità prevista dal progetto è il FestiLAB, evento in programma il 19 e 20 giugno. Due giorni prima dell’estate dedicati alla sperimentazione, alla divulgazione, alla voglia di stare insieme e alla musica in due location rinnovate nella città di Pinerolo: Auditorium MORE e Terrazze Acaja. Si parte venerdì 19 giugno con Adrian Fartade che porterà sul palco dell’Auditorium MORE lo spettacolo Buone notizie dalla fine del mondo. La giornata di sabato 20 giugno vedrà per tutto il giorno laboratori, area game e molto altro alle Terrazze Acaja e alla sera all’Auditorium MORE una jam session musicale e lo spettacolo comico Divulgazione Coatta Ambientale dello Stand-up comedian Fill Pill

Le quattro aree tematiche

Il ricco programma di laboratori copre il periodo tra maggio e ottobre e prevede workshop sviluppati attorno a quattro tematiche principali:

accompagnamento dei giovani all’inserimento sociale e lavorativo; sviluppo della partecipazione attiva alla vita sociale e politica del territorio; promozione di corretti stili di vita; sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani nella tutela dell’ambiente naturale.

Un progetto di rete per il territorio

“LAB Giovani nel Pinerolese” punta a costruire spazi di protagonismo reale per ragazze e ragazzi, promuovendo relazioni, inclusione sociale e nuove occasioni di partecipazione attraverso un lavoro condiviso tra enti pubblici, associazioni, realtà del terzo settore e giovani del territorio.

Il programma completo dei laboratori e delle iniziative sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del progetto e i profili social dedicati (Instagram:

Il progetto coinvolge il C.I.S.S. e i Comuni di Airasca, Bricherasio, Buriasco, Cavour, Cercenasco, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Osasco, Prarostino, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone e Villafranca Piemonte.

Partecipano inoltre:

ANCI Piemonte, UNCEM, ANPCI, ALI Piemonte, La Vigoneisa Banda Folkloristica, SvoltaDonna ODV – Centro Antiviolenza, Pensieri in Piazza Associazione Culturale, ARCI Valle Susa – Pinerolo, Circolo Legambiente Pinerolo, Associazione Culturale RUMBLE, AMO Pinerolo Associazione Culturale, IIS “M. Buniva”, Liceo Scientifico “Maria Curie”, IIS “Arturo Prever” e Istituto Maria Immacolata di Pinerolo.