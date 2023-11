Piano strategico metropolitano: il 5 dicembre nuovo confronto con i territori nelle Zone omogenee.

L’aggiornamento del Piano strategico metropolitano (PSM) prosegue il suo percorso partecipativoche sta coinvolgendo gli amministratori locali, i corpi intermedi, le associazioni di categoria, ricreative, culturali e sportive, ma anche i singoli cittadini. La fase di ascolto e condivisione del processo di aggiornamento del PSM ha lo scopo di far emergere e raccogliere le ideee i contributi del territorio, attraverso la pianificazione di incontri organizzati per Zone omogenee.

L’appuntamento è il 5 dicembre, dalle 9.30 alle 13, e sarà strutturato dividendo il pubblico in tavoli di lavoro legati alle 11 Zone omogenee dell’area metropolitana, che si svolgeranno simultaneamente e in presenza in diverse sedi dislocate sul territorio.

Il pubblico potrà partecipare a un singolo tavolo di discussione, scelto al momento dell’iscrizione in base alla propria Zona di riferimento, secondo la seguente suddivisione:

Zona 1, 2, 3 e 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7 e 8

Zona 9 e 10

Zona 11

Ciascun tavolo prevederà due sessioni di discussione: la prima volta a individuare le strategie del PSM maggiormente rilevanti per ogni Zona omogenea, la seconda volta a riflettere su come le strategie individuate si possano declinare sul territorio e su cosa sia necessario alla loro implementazione. Le sessioni di discussione saranno facilitate da figure esperte, che riporteranno nella plenaria conclusiva i risultati emersi.

Per prendere parte alla discussione e al confronto è richiesta la partecipazione in presenza in una delle sedi individuate. A tal riguardo, è necessario compilare il form di iscrizione, a seconda della Zona omogenea di appartenenza, ad uno dei seguenti link:

Zona 1, 2, 3 e 4: Sede: Città metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7 – Torino

Zona 5: Sede: Comune di Pinerolo – Sala rappresentanze, piazza Vittorio Veneto – Pinerolo

Zona 6: Sede: Comune di Condove – Salone della Biblioteca Civica, via Roma 1 – Condove

Zona 7 e 8: Sede: Comune di Ciriè – Sala Giunta – Palazzo dei Marchesi D’Oria, via Dante Alighieri 6 – Ciriè

Zona 9 e 10: Sede: Comune di Strambino – Salone Consiliare, piazza Municipio 1 – Strambino

Zona 11: Sede: Comune di Riva presso Chieri – Salone delle Feste, piazza della Parrocchia 4 – Riva presso Chieri

A chi non potesse partecipare in presenza sarà data la possibilità di ascoltare da remoto la plenaria di introduzione ai lavori e la restituzione delle sessioni di discussione. Anche in questo caso, è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link.

Una volta confermata la propria iscrizione, verrà inviato alla mail inserita nel form il link personale ed univoco attraverso cui accedere alla conferenza.

Per partecipare efficacemente all’incontro, è consigliato collegarsi tramite pc/mac utilizzando la versione più aggiornata della piattaforma Zoom, scaricabile sul sito della piattaforma.

Al momento dell’acceso verrà chiesto di autorizzare la piattaforma all’utilizzo della telecamera e del microfono.

