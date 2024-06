Pedalata Ecologica “Aspettando il Tour de France” a Carmagnola

L’Ufficio Sport del Comune di Carmagnola e la Pro Loco Carmagnola APS – in collaborazione con le associazioni ciclistiche locali A.S.D. Pedale Carmagnolese, A.S.D. Team SF Groppo e con la sezione cittadina della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – organizzano la Pedalata Ecologica 2024 il giorno domenica 23 giugno.

La nuova edizione di questo consolidato evento dedicato alla bicicletta quest’anno rientra tra le iniziative intitolate “Aspettando il Tour de France” – che il Comune organizza in avvicinamento allo storico passaggio della famosa competizione ciclistica il prossimo 1° luglio – e prevede una parte del percorso lungo il tracciato che verrà affrontato la settimana successiva dai ciclisti del Tour.

Il programma della manifestazione è il seguente:

– 8.30 ritrovo in piazza S. Agostino

– 9.00 partenza

– 10.15 sosta per colazione

– 10.50 ripresa della pedalata

– 12.15 arrivo al Parco Cascina Vigna

Il percorso prevede una pedalata di circa 18 km con alcuni tratti sterrati.

Ci si dirigerà inizialmente verso Borgo S. Giovanni per indirizzarsi – dopo aver superato il Gran Premio della Montagna rappresentato dal cavalcaferrovia – verso la frazione Cavalleri-Fumeri, presso il cui Centro d’Incontro avverrà la sosta per la colazione. Seguirà un largo giro in direzione delle Commande ed il rientro in città lungo la Strada Vecchia di Ceresole, percorrendo in zona S.Rita/Borgo Vecchio una parte del Tour de France. Il breve tratto cittadino condurrà infine, dopo avere percorso viale Garibaldi, all’arrivo situato al Parco Cascina Vigna. Considerata la presenza di alcuni tratti sterrati, non sarà consentita la presenza di bici con rotelle.

Al termine della Pedalata, l’organizzazione fornirà acqua e vino ai partecipanti, lasciando a disposizione tavoli e sedie per coloro che si saranno autonomamente organizzati per un pranzo in stile pic-nic.

L’iscrizione – costo euro 5,00, ridotto ad euro 3,00 per i bambini fino alla quinta elementare – potrà essere preventivamente effettuata presso gli usuali esercizi commerciali convenzionati o in piazza S. Agostino prima della partenza.

Prima dell’iscrizione, i genitori devono valutare attentamente la possibilità per i bambini più piccoli di portare a termine il percorso, considerando anche che non è consentita l’utilizzo di bici con rotelle.

La quota di iscrizione comprende la colazione, le bevande per il pic-nic, la copertura assicurativa ed una maglietta prodotta per l’occasione, riportante il logo della pedalata 2024 ideato dal Centro Diurno del Centro di Salute Mentale di Carmagnola.

Inoltre, la Pro Loco Carmagnola APS offrirà omaggi ad alcune categorie di partecipanti, quali ad esempio “il più anziano”, “il più “folcloristico” quanto ad abbigliamento o allestimento della bicicletta, “il gruppo più numeroso”. E ancora, l’Associazione Team SF Groppo ha in serbo una bellissima e preziosa sorpresa per un fortunato partecipante.

Le dichiarazioni sulla Pedalata Ecologica

L’Assessore allo Sport Massimiliano Pampaloni dichiara: “Questa manifestazione non solo promuove l’attività fisica all’aria aperta, ma crea anche un forte senso di comunità. Ringrazio tutte le associazioni ciclistiche e i volontari che con il loro impegno rendono possibile questo evento, invitando a partecipare e a vivere insieme questa giornata di sport e divertimento.”

Il Sindaco Ivana Gaveglio dichiara: “La Pedalata Ecologica è un appuntamento speciale per la nostra città, e quest’anno si veste di una particolare importanza con l’imminente passaggio del Tour de France. È una splendida opportunità per riscoprire il nostro territorio e godere delle sue bellezze in sella a una bicicletta, pensando alla salute, all’ambiente e alla condivisione. Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni e ai partecipanti che contribuiranno a rendere questo evento un successo. Invito tutta la cittadinanza a unirsi a noi per questa giornata dedicata.”