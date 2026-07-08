Nuova rotonda e modifiche alla viabilità a Sauze d’Oulx

L’inizio dell’estate porta con se a Sauze d’Oulx delle novità anche relativamente alla viabilità. È stata infatti realizzata ed è già pienamente operativa la nuova rotonda posta all’incrocio tra via Miramonti e via Clotes.

L’Assessore alla Viabilità Davide Allemand illustra l’intervento: “La nuova rotonda tra via Miramonti e via Clotes è stata pensata con l’obiettivo di consentire a chi eventualmente non ha il diritto di accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) di poter effettuare la svolta senza dover fare manovre pericolose in mezzo all’incrocio. Ilotre la nuova rotonda ha anche il vantaggio di agevolare anche un transito più veloce, evitando ingorghi”.

L’assessore Allemand spiega la sperimentazione in essere: “La rotonda rimarrà così com’è fino all’inverno. Con l’arrivo della stagione fredda, partirà una sperimentazione che prevedrà un senso unico in discesa su via Clotes. Questa misura serve a rendere meno pericolosa la via, che è frequentemente occupata da auto in sosta su entrambi i lati”.

Sempre legato al tema della viabilità e strettamente legato a questo progetto l’Assessore Allemand anticipa anche la messa in funzione di un nuovo ​Pannello luminoso: “Sempre all’interno del progetto, è prevista l’installazione in piazza Miramonti di un tabellone luminoso. Il pannello avvertirà gli automobilisti che a 200 metri si trova la ZTL, così da evitare che i veicoli si ingorghino in quelle vie”.