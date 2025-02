CREA: è online l’ultimo numero di CREAfuturo

Sanremo, la città dei fiori, ancor prima di essere la città del Festival. Qui è nata la floricoltura industriale e, non è un caso, se sempre qui, 100 anni fa, nel 1925, è stata istituita con Regio Decreto la Stazione Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo, punto di riferimento per tutto il settore e oggi una delle sedi del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo del CREA.

Ed è proprio a questo compleanno, degnamente festeggiato, e all’incantevole mondo dei fiori e delle piante ornamentali che è dedicato questo numero di CREAfuturo.

Alle telecamere di CREAincontra Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con delega al florovivaismo, ha spiegato il peso economico e produttivo del florovivaismo italiano, una vera eccellenza del nostro made in Italy, sebbene troppo poco conosciuta, con una grande tradizione alle spalle.

C’era una volta a Sanremo, verrebbe da dire, perché la storia della sede che vi raccontiamo è degna di un romanzo, con figure eccezionali che – come scrive il presidente Andrea Rocchi nel suo editoriale – hanno precorso i tempi e con importanti risultati scientifici conseguiti a beneficio di tutto il comparto.

Oggi i ricercatori sono impegnati in tematiche attuali: dall’agrobiodiversità alla micropropagazione, passando per le tecniche molecolari più avanzate; dalla svolta bio alla sostenibilità delle produzioni fino ai fiori eduli, promettente filiera che coniuga bellezza, gusto e salute.

Un lavoro che premia, visto che la Sede di Sanremo dal settembre 2024 è stata accreditata come Ufficio Esaminatore CPVO per nuove varietà di Anemone e Ranuncolo, il primo in Italia per le specie ornamentali.

Abbiamo approfittato del tema del numero per regalarci e regalarvi un viaggio tra i fiori, tra scienza e cultura, il nostro speciale “flower power”: un bouquet in cui non possono mancare la rosa e l’orchidea, ma che comprende i fiori del sole, l’ortensia, ancora il girasole e per finire il ranuncolo, un sorprendente caso di successo in cui la ricerca ha molto più di uno zampino. Infine, continuando a parlare di fiori recisi, attraverso l’approfondimento dei nostri ricercatori sulla logistica nel post-raccolta, scopriremo piccoli accorgimenti sia per acquistarli sia per mantenerli in tutto il loro splendore più a lungo.

Ora però torniamo in campo, con le tante virtù dei fiori spontanei e di quelli di montagna, per scoprire il ruolo dei fiori nella formazione del frutto e gli affascinanti meccanismi che regolano l’eterna storia d’amore con gli insetti impollinatori.

La nostra passeggiata “metaforica” non può che concludersi in un tipo di giardino molto speciale, tipico della Riviera: il giardino di acclimatazione, in cui è possibile ammirare le piante esotiche, studiarne la crescita e la riproduzione, così come la suscettibilità sia a parassiti e patogeni locali sia a quelli provenienti dalle aree di distribuzione originale.

E ancora, le nostre rubriche.

Il podcast La Ricerca tutta da ascoltare ospita stavolta Barbara Ruffoni, dirigente di ricerca CREA Orticoltura e Florovivaismo e responsabile della sede di Sanremo. Ai nostri microfoni racconta la storia dei suoi incredibili 100 anni, ricca di personaggi straordinari e di successi scientifici che hanno sostenuto la floricoltura italiana e ci spiega quanto siano importanti i fiori italiani.

Presi nella rete, il consueto appuntamento con la Rete Rurale Nazionale, dà letteralmente i numeri. Quelli del florovivaismo italiano.

CREA per l’impresa. Al debutto, questa nuova rubrica incentrata non solo sull’ innovazione, ma su tutto quello che fa e aiuta l’impresa. In questo numero, cerchiamo di saperne di più sul Mercato dei fiori di Sanremo e sull’andamento della floricoltura.

CREA per la Scuola è incentrata su Fiormenti, l’iniziativa, nata da una specifica richiesta del Tavolo della Floricoltura di Sanremo, per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sulle opportunità di lavoro offerte dal settore e sul territorio.

In Uno sguardo al Futuro vedremo le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie di Genome editing per il miglioramento genetico delle piante ornamentali.

Chiedilo al CREA risponde al quesito, solo apparentemente banale, di Leonardo: perché si piantano le rose in fondo ai filari di vite?

Infine, CREABreak: fiori eduli da gustare, il nuovo approccio al verde di verdecittà e le orchidee come non te le aspetti.

Dunque, non ci resta che dire: “Grazie dei fiori, Sanremo e buon centenario!”

Buona lettura, visione, ascolto.