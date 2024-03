Noi di fronte alla transizione energetica e climatica

Torino, 6 marzo 2023 – Venerdì 8 marzo torna Polis Policy, l’Accademia di Alta Formazione promossa dall’Associazione Difendiamo il Futuro: la settima Edizione è dedicata al tema “Noi di fronte alle grandi transizioni”, la terza e ultima Sessione è dedicata in particolare alla transizione energetica e climatica.

Massimo Nicolazzi, Professore di economia delle risorse energetiche presso l’Università di Torino, aprirà la serata con la “Vision”. I relatori chiamati ad approfondire l’argomento durante l’Agorà sono Stefania Crotta, Direttore Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Paolo Cuniberti, HR Executive, Membro della Delegazione per le Relazioni Industriali Federmeccanica e Coordinatore dell’Osservatorio Automotive Fim, Fiom, Uilm, Federmeccanica dal 2021, e Fabrizio Galliati, Componente giunta della Camera di Commercio di Torino, settore agricoltura. Durante la cena, spazio all’Another Vision con il fotografo Maurizio Di Pietro. Modera Giuseppe Giulio Calabrese, Presidente dell’Associazione Difendiamo il Futuro.

L’Associazione Difendiamo il Futuro organizza dal 2002 seminari, dibattiti e incontri di approfondimento su temi legati a quanto accade nella società italiana e piemontese. Il progetto attorno al quale ruotano le iniziative di Difendiamo il Futuro è Polis Policy, Accademia di Alta Formazione su argomenti di natura sociale, culturale e politica.

Negli scorsi anni, tra i temi centrali, ci sono stati la pandemia e le conseguenze per lo stato sociale tra diritti, lavoro e integrazione. La scorsa edizione è stata dedicata alle “Sfide e opportunità per un’Italia in transizione”, si è parlato di immigrazione, democrazia, demografia e sostenibilità, grazie al contributo di relatori d’eccezione.

«Polis Policy – interviene Giuseppe Giulio Calabrese, Presidente dell’Associazione Difendiamo il Futuro – si pone l’obiettivo di approfondire e spiegare grandi temi dell’epoca nella quale viviamo, attraverso interventi di esperti. Quest’anno il comitato scientifico ha deciso di approfondire le grandi transizioni che stanno emergendo in modo sempre più pervasivo e drammatico davanti a noi.

La prima sessione è stata dedicata al tema generale, vale a dire, nell’ambito di un confronto e una condivisione con gli altri, come l’Io si ponga davanti alle grandi transizioni. Il focus della seconda sessione è stato l’intelligenza artificiale, una delle grandi transizioni di estrema attualità, come è tematica ineludibile la transizione energetica e climatica, che sarà al centro della serata dell’8 marzo.

L’impostazione iniziale sarà sempre quella umana, nell’ottica di mantenere un ampio respiro e una visione generale, mentre le tavole rotonde del dopo cena approfondiranno le relative tematiche per quanto concerne il lavoro, l’impresa e le istituzioni».