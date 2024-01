Carri, Coriandoli, Chiacchiere VIII edizione (27 e 28 gennaio 2024)

Sabato 27 e domenica 28 gennaio torna uno dei carnevali più importanti del Piemonte.

Sabato 27 gennaio dalle 15.00 – Piazza Di Vittorio

Carnevale dei Bambini

Con animazione musicale, giochi e balli di gruppo, concorso e premiazioni delle maschere, distribuzione di tè caldo, bancarelle.

Domenica 28 gennaio dalle 14.00 – Via Torino

Grande sfilata di carri allegorici

Partenza da Piazza Camandona e arrivo in via Torino (angolo via Massimo D’Azeglio).

Apre la sfilata il carro di rappresentanza di Nichelino e Stupinigi. Esibizioni dei gruppi mascherati e concorso delle migliori coreografie. Presentano Elia Tarantino e Mauro Forcina.