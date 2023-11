Il leggendario musical di Richard O’Brien, The Rocky Horror Show, è pronto a festeggiare il suo cinquantesimo anniversario in grande stile, con un nuovo lungo tour che farà tappa in numerose città italiane. Tra le tappe previste, spicca il Teatro Alfieri di Torino.

Da oggi e fino al 12 novembre ci sarà uno spettacolo straordinario che promette di catturare il cuore del pubblico italiano. L’organizzazione è curata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, insieme a Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative.

L’incredibile storia di The Rocky Horror Show

Inizia nel lontano giugno del 1973, quando il musical fece il suo debutto al Royal Court Theatre di Londra. Da allora, è diventato uno dei musical contemporanei più longevi e amati al mondo. Nonostante siano passati cinque decenni dal suo debutto, questo spettacolo continua a divertire e affascinare il pubblico in tutto il mondo. Con oltre 30 milioni di spettatori entusiasti in più di 30 paesi e tradotto in ben 20 lingue diverse, ha conquistato un posto speciale nei cuori di molti.

La sua duratura popolarità è testimoniata dai numerosi sold out registrati durante i tour internazionali. L’ultimo tour ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte le città italiane in cui si è esibito, tra cui Milano, Roma e Trieste. Ma l’entusiasmo del pubblico non si è fermato alle frontiere nazionali, poiché il musical ha riscosso grande successo anche nel Regno Unito e in tutto il mondo.

The Rocky Horror Show è molto più di uno spettacolo teatrale

È diventato un fenomeno culturale, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza unica che incoraggia la partecipazione attiva. Il pubblico è incoraggiato a vestirsi come i personaggi del musical, a recitare le battute e a partecipare in maniera interattiva durante lo spettacolo. Questa interazione tra attori e spettatori ha reso ogni rappresentazione di The Rocky Horror Show un evento indimenticabile, dove l’energia del pubblico si fonde con la magia dello spettacolo sul palco.

Il Teatro Alfieri di Torino si prepara a diventare il palcoscenico di questa incredibile esperienza teatrale. Il cinquantesimo anniversario di The Rocky Horror Show è un’occasione unica per rivivere la magia di questo musical e per immergersi nella sua atmosfera unica e coinvolgente. Quindi, preparatevi a un’avventura straordinaria che vi farà ridere, ballare e partecipare in modo attivo, mentre celebrate il 50esimo anniversario di uno spettacolo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del teatro musicale.

I biglietti per The Rocky Horror Show al Teatro Alfieri di Torino sono già disponibili, ma si stanno esaurendo rapidamente. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di essere parte di questo evento straordinario. Unisciti al coro di fan entusiasti e preparati a immergerti in un mondo di pura trasgressione e divertimento.