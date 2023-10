Un’opportunità di esplorare le delizie enogastronomiche e culturali del Canavese e del Pinerolese con la rassegna Terroir. Questa iniziativa, ideata e promossa dalla Città Metropolitana di Torino come parte del progetto europeo ALCOTRA Tour della Strada dei Vigneti Alpini, continua ad essere sostenuta dall’Ente di area vasta. L’evento si svolgerà il 21 e il 22 ottobre, offrendo un’esperienza unica per gli amanti del vino e dell’arte.

Le proposte di scoperta di queste affascinanti regioni vitivinicole includono una visita guidata al sito UNESCO di Ivrea, città industriale del XX secolo, che culminerà in una degustazione di Erbaluce e Torta 900. Inoltre, sono programmati trekking gratuiti con guide naturalistiche, offrendo passeggiate naturalistiche e culturali seguite da un pranzo leggero in loco tra le 13 e le 14:30, nonché visite alle cantine locali. La visita al sito UNESCO di Ivrea si terrà il 21 ottobre, tra le 15 e le 18:30, consentendo ai partecipanti di esplorare le strutture industriali e sociali legate alle visioni di Adriano Olivetti.

Per coloro che desiderano iniziare la giornata con arte e cultura, l’Ufficio Turistico dell’Atl di Ivrea è disponibile per fornire informazioni sulle mostre d’arte, tra cui quella raccontata da Giorgio Soavi al Museo Garda. La domenica successiva, il 22 ottobre, offre l’opportunità di partecipare a trekking gratuiti con guide naturalistiche ambientali. Questi percorsi permettono di esplorare il Calusiese, la Serra Morenica di Ivrea, San Giorgio e le terre della celebre cantante lirica Teresa Belloc, oltre alla Via Francigena a Carema e i Balmetti di Borgofranco. Questi percorsi sono adatti anche ai bambini e consentono l’accesso ai cani.

Per le prenotazioni, obbligatorie entro il 18 ottobre per motivi organizzativi, è possibile contattare l’Ufficio Turistico dell’Atl a Ivrea al numero 0125-618131 o scrivere a info.ivrea@turismotorino.org. Tutti i dettagli delle proposte sono disponibili sulla pagina Facebook TerroirCanavese.

Nel Pinerolese, il 21 ottobre sarà una giornata ricca di eventi culturali. Alle 10, è prevista una visita guidata agli affreschi quattrocenteschi della cappella di Santa Lucia dei Vignaioli a Pinerolo. Alle 11, sarà possibile seguire l’itinerario “Dai monumenti alle vigne”, che parte dal centro di Pinerolo e si estende fino a Costa Grande, con raduno dei partecipanti in piazzale San Maurizio, di fronte alla basilica omonima. Alle 17, la delegazione piemontese dell’AIS-Associazione Italiana Sommelier offrirà una degustazione guidata dei vini del Pinerolese presso il Circolo Sociale.

La domenica successiva, il 22 ottobre, offre ulteriori opportunità di esplorare le bellezze del territorio. Un’escursione tra le vigne eroiche del Ramìe partirà alle 10:30 dal Tempio Valdese di Pomaretto. Nel pomeriggio, sarà possibile partecipare a una passeggiata tra le colline vitate di Bricherasio, con partenza alle 14:30 dal piazzale della borgata San Michele.

Per partecipare alle visite guidate, è necessario prenotare inviando una e-mail a info@madeinpinerolo.it, mentre per la degustazione organizzata dall’AIS Piemonte, è possibile visitare il sito web www.aispiemonte.it.

In definitiva, Terroir offre un fine settimana all’insegna della scoperta, con un’ampia gamma di esperienze culturali, enogastronomiche e naturalistiche da non perdere. Sia nel Canavese che nel Pinerolese, gli appassionati di vino e di bellezze paesaggistiche troveranno molto da apprezzare.