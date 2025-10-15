Torna Suoni dal Monviso con il concerto corale

Dopo la scorpacciata di concerti estivi, il festival Suoni delle Terre del Monviso torna con i suoi appuntamenti musicali.

Teatro del prossimo evento sarà la magnifica Chiesa Collegiata di Revello, che ospiterà il concerto corale di sabato 25 ottobre, con inizio alle ore 21.

La serata verrà introdotta dai padroni di casa dei Polifonici del Marchesato, ma il piatto forte sarà offerto dal gruppo francese “Au Chœur des Collines” proveniente da Lione.

Il Coro francese nasce nel 1992 e conta oggi 40 coristi divisi in 4 registri. Il repertorio attraversa secoli e culture passando dai canti rinascimentali al gospel, dai brani sacri ai classici profani sotto l’attenta direzione di Florence Grivot.

Il coro è da sempre propenso a intrecciarsi con realtà nuove provenienti da contesti e posti diversi. E proprio da questo spirito nasce la collaborazione con i Polifonici del Marchesato, durevole da anni, per portare in Italia tutta la bellezza del canto corale amatoriale con l’anima di veri professionisti.

Come detto, il concerto vedrà l’apertura offerta proprio dal coro saluzzese, le cui voci risuoneranno tra le navate della Collegiata con le note di alcune pagine “classiche” dell’800 e del ‘900, prima di dare spazio agli ospiti, che proporranno un repertorio molto ampio e variegato, che abbraccerà 300 anni di storia della musica.

Da Benedetto Marcello a John Rutter e Ola Gjieilo, passando per alcune pagine tratte dalla tradizione musicale francese, con una sorpresa legata alla musica popolare italiana.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Revello e la Parrocchia di Revello, e il week end sarà l’occasione per mostrare ai “cugini francesi” le bellezze dal saluzzese e della valle Po. L’ingresso è libero.