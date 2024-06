“Scritto sul mio corpo” alle Fonderie Limone

La stagione de IPUNTIDANZA 2024 della Fondazione Egri per la Danza propone uno speciale appuntamento a Moncalieri, alla vigilia dell’estate. Giovedì 20 giugno alle ore 20:45 in scena alle Fonderie Limone (via Pastrengo 88) “Scritto sul mio corpo”: produzione della compagnia EgriBiancoDanza e presenta al pubblico una liturgia corale sulle esperienze interiori e sulla fragilità della condizione umana, permeata da un desiderio-necessità di creare un dialogo con il pubblico.

Lo spettacolo, che ha visto numerose rappresentazioni anche all’estero, comprese le recenti partecipazioni al festival FIDO in Burkina Faso e al Festival Pedos in Lituania, nasce da una sperimentazione realizzata durante l’esperienza delle restrizioni e del distanziamento sociale degli anni della pandemia: il progetto ha visto interagire danzatori, spettatori e coreografo nella creazione di una “coreografia condivisa” sviluppata grazie all’interazione tra creazione coreutica e commenti ed esperienze del pubblico.

Opera di Raphael Bianco, la coreografia presenta la colonna sonora originale firmata dai BowLand, band di origine iraniana che unisce elementi di musica elettronica e trip hop, finalisti dell’edizione 2018 di X-Factor.

“Scritto sul mio corpo è una liturgia corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente – dichiara il coreografo e vicepresidente della Fondazione Egri per la Danza, Raphael Bianco -. Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di una devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita”.