Sagra del cavolo verza a Montalto Dora

A Montalto Dora, dal 24 al 26 novembre 2023 ritorna la Sagra del cavolo verza, manifestazione enogastronomia e fieristica dell’autunno piemontese per chi vuol conoscere l’autenticità della cultura contadina canavesana.

Un calendario di eventi musicali, sportivi, gastronomici e di folclore locale caratterizzeranno i 3 giorni dedicati a questo prelibato ortaggio.

Durante la manifestazione si potrà curiosare tra le vie del gusto, dell’artigianato e dell’antiquariato minore, ammirare i manufatti dell’ingegno hobbistico, fare golosi acquisti di prodotti enogastronomici o ancora assistere agli spettacoli folcloristici e musicali.

“Cultura e Natura” intorno al Lago Pistono, tra boschi, colline, laghi e vigneti: potete andare alla scoperta del Parco Archeologico del Lago Pistono con visite guidate con archeologo oppure partecipare gratuitamente a “Cavolo che tour!”, escursioni naturalistiche guidate alla scoperta del nostro territorio.

Per gli amanti dei cavalli e non solo, spettacolare Palio dei Comuni che vede confrontarsi 16 Comuni canavesani in gare di attacchi su carrozze sportive trainate da pariglie.

Nel fine settimana della Sagra sarà possibile gustare deliziosi piatti della tradizione contadina a base di cavolo verza e non solo, sia nei punti di ristorazione gestiti dalle associazioni locali che nei ristoranti, pizzerie, bar e decine di punti ristoro collocati nel cuore della fiera.

Scarica il programma della Sagra del cavolo verza

Fonte: Comune di Montalto Dora