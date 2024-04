Le Associazioni “Liceo Musicale di Rivarolo” e “I Fabbricanti di Giocherie” sono liete di presentare la prima edizione della rassegna “Note di Scrittura”: 4 appuntamenti con Fiabe musicali e presentazione di libri condite con musica e teatro. Quattro sabati all’insegna della Cultura, della Narrativa e della Musica.

Sabato 13 aprile ore 17.30 presso la sede del Liceo Musicale di Rivarolo, a Rivarolo in Via Sant’Anna 1, l’apertura della rassegna con gli allievi del Liceo Musicale e attori e artisti de “I Fabbricanti di Giocherie” che presentano “I vestiti nuovi dell’imperatore e altre storie” per grandi e piccini.

Sabato 27 aprile ore 17.30 al laghetto Gozzano in Via Meleto ad Agliè “Contaminazioni” con la presentazione dei libri “L’avvelenatore” di Emanuele Altissimo e “Le vie dei Poeti” di Davide Motto con l’accompagnamento degli allievi del Liceo Musicale di Rivarolo in collaborazione con la Corale “La Balconata” diretta da Benny Turigliatto.

Sabato 11 maggio ore 17.30 nel cortile del Museo della Plastica di Pont C.se in Via Marconi 30, il secondo appuntamento con le Fiabe sonore dal titolo “Le Stagioni e altre storie” con il Liceo Musicale, I fabbricanti di Giocherie e alcuni studenti delle scuole primarie di Pont.

Sabato 25 maggio ore 17.30 a Rivarolo in Via Sant’Anna 1, secondo appuntamento dedicato agli scrittori locali “Personaggi e Storie Canavesane” con la presentazione dei libri “Crimini in Canavese” di Ilario Blanchietti e “Celestino il Presidente” di Attilio Perotti. Letture a cura del laboratorio teatrale di Castellamonte.

Ideazione e coordinamento artistico: Sonia Magliano, Vanessa Lonardelli, Davide Motto, Bruna Querio, Iris Piovano.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può scrivere a segreteria@liceomusicalerivarolo.it