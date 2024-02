“Quelli che vennero dopo” al Piccolo Teatro Comico

Diciasettesimo appuntamento della stagione è quello con la compagnia Oltre Palco, Giorgio Mignemi e Davide Di Gregorio in “Quelli che vennero dopo”.

Una stagione unica comprendente diverse forme teatrali:

Il teatro comico

il teatro di prosa

il teatro di genere lgbtq+

il teatro danza

racconti di musica e di sport

reading.

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta la stagione teatrale 2023/2024 il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Lo spettacolo “Quelli che vennero dopo”, racconta i giovani giocatori del Torino F:C: che a seguito del tragico incidente aereo

che il 4 maggio 1949 in cui persero la vita l’intera prima squadra del Grande Torino, dovettero

scendere in campo per terminare il campionato di calcio 1948 – 1949.

La squadra era formata da giovanissimi calciatori tutti sotto i vent’anni ed un unico superstite della

formazione campione d’Italia, che a causa di un infortunio non potè andare a giocare la partita

amichevole a Lisbona.

Testi di Danilo Baccarani

Allestimento teatrale Oltre Palco

Regia Giorgio Mignemi