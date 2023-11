PizzaVillage@Home delizia Torino

Il profumo avvolgente della pizza italiana si diffonderà per le strade di Torino dal 16 al 19 novembre 2023, quando il Coca-Cola PizzaVillage@Home farà tappa nella città piemontese, portando con sé le creazioni di sette tra i migliori pizzaioli d’Italia. L’evento, che ha già conquistato il cuore di Palermo, Padova e Bologna, si chiuderà con una nota dolce nella città di Bari.

La manifestazione, nota per aver riunito alcuni dei più rinomati pizzaioli del Bel Paese, vede la partecipazione di nomi illustri come Antonio Falco dell’Antica Pizzeria Da Michele, Errico Porzio della Pizzeria Errico Porzio, Luca Angelilli del Pummarò, Toto Sorbillo del Gino e Toto Sorbillo, Vincenzo Capuano, Vincenzo Mammino e Massimo Ranieri del Rossopomodoro Torino. Grazie a questi esperti del forno, i delivery consegneranno le pizze direttamente a casa tua, garantendo un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Pre-sale e combo imperdibile

Per i veri appassionati di pizza, c’è una grande opportunità di assicurarsi una prelibata Combo Pizza+Special Box a un costo incredibile. Grazie alla pre-sale, che avrà luogo dal 13 al 15 novembre, sarà possibile prenotare la propria pizza al costo di soli 5 euro. Nei giorni dell’evento, il prezzo sarà di 10 euro, fino ad esaurimento delle ordinazioni disponibili. Un’occasione da non perdere per gustare l’autentica pizza italiana comodamente a casa propria.

La magia della Masterclass e la Mission Solidale

Un’altra novità di questa edizione è la Masterclass che svelerà i segreti della pizza a dieci fortunati partecipanti presso l’Antica Pizzeria da Michele il 16 novembre. Un’opportunità unica per imparare direttamente dai maestri pizzaioli e portare l’arte della pizza nella propria cucina.

Ma l’evento non è solo una festa per il palato. Prosegue la mission solidale dell’iniziativa con la Fondazione Banco Alimentare Onlus, il charity partner dell’evento. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e supportare coloro che sono meno fortunati. La Fondazione riceverà le materie prime non utilizzate e ben 1.000 pizze, contribuendo a realizzare il sogno dello “spreco zero” e ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home a Torino è molto più di un semplice festival gastronomico: è un’esperienza culinaria completa che unisce il gusto autentico della pizza italiana a un impegno solidale per una causa nobile. Non perdete l’occasione di deliziare il vostro palato e contribuire a una buona causa!