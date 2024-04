“Niko e l’onda energetica” al Mulino di Piossasco

“Niko e l’onda energetica” domenica 7 aprile alle ore 17 Piossasco, Teatro Il Mulino, Via Riva Po 9. Ore 16.30 verrà offerta una merenda in foyer per tutti i bambini. Partecipa al contest e prova a vincere due biglietti omaggio per il prossimo spettacolo:realizza il pianeta Terra con materiale di recupero.

Siamo in un futuro molto vicino ai giorni nostri. Le fonti energetiche fossili sono quasi esaurite ed è in atto un razionamento energetico.

Niko è un ragazzo che vuole giocare con il suo nuovo SuperMegaGigaSchermo, ovvero un enorme schermo touch di 4×3 mt, pieno di giochi spettacolari, alimentato dalle energie fossili dell’azienda Foxyl.

Con il razionamento, Niko è costretto continuamente a pagare per avere altra energia e quando le sue monete finiscono dovrà accettare condizioni sempre più onerose: acconsentire al disboscamento della foresta amazzonica, al riversamento in mare di scarti liquidi e solidi, all’uso di forze militari per la sicurezza dei giacimenti, e così via.

In un crescendo di condizioni e di scelte sempre peggiori, sarà chiaro a tutti quale possa essere il prezzo da pagare per usare la corrente elettrica.

Quando finalmente Niko inizierà ad ascoltare i consigli del saggio amico Umberto, scoprirà che la soluzione è sempre stata a portata di mano: energie rinnovabili.

Grazie a lui, e grazie al fondamentale aiuto dei bambini in sala, Niko riuscirà a sconfiggere la Foxyl, per entrare in un nuovo mondo sostenibile e pulito.

Il meccanismo drammaturgico è strutturato per essere un chiaro invito alla presa di coscienza della responsabilità di ognuno: cosa si cela dietro l’approvvigionamento energetico? Se lo sapessi, sarei disposto a pagarne il vero prezzo? E’ il momento di prendere il mondo nelle nostre mani, e trattarlo bene!

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione, via telefono o whatsapp al numero 370.3259263 o via mail a info@mulinoadarte.com.