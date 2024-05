Lo spettacolo di Paolo Agazzi torna a Sala Scicluna

Sabato 18 maggio torna a Sala Scicluna il fortunato spettacolo di Paolo Agazzi, produzione Miranda sulla Fune, dedicato al compimento dei 50 anni.

L’autore e attore si è dedicato nel corso della decade precedente al compleanno del mezzo secolo alla produzione di dodici micro-monologhi che raccontano stati d’animo diversi attraverso la quotidianità dell’autore. Lo spettacolo ha preso la sua forma attuale con la scrittura di nuovi monologhi che sono andati a bilanciare lo spettro emozionale rendendolo vario, senza far prevalere uno stato d’animo sugli altri.

“Cinquanta vuol fare riflettere per mezzo di tutte le emozioni; alla risata si alterna la tristezza, passando per il disincanto o l’entusiasmo – dice l’autore – Come scrittore pretendo che l’attore, sempre io, utilizzi tutte le sue competenze per coinvolgere il pubblico; prosa, poesia, canto, ballo, cambio d’abito, fisicità”.

Tutto quello che si racconta è autobiografico ma appartiene anche al pubblico perché nulla è davvero originale e chiunque può riconoscersi in queste situazioni, in questi stati d’animo. La musica fa da collante tra i dodici monologhi: brevi spezzoni di brani più o meno conosciuti chiudono una scena preparando allo stesso tempo la successiva, dando il tempo all’attore di cambiarsi in scena, attingendo da un attaccapanni che forse rappresenta il bagaglio d’esperienza dell’autore.

Non esiste un tema conduttore; le dodici scene sono fotografie pescate da un album di ricordi che è ancora in costruzione e che non vengono osservate come uniche soluzioni possibili, ma come strumenti per capire quali potrebbero essere le nuove direzioni da prendere.

Non c’è quarta parete, perché il teatro in queste occasioni è un luogo di condivisione tra autore, attore e pubblico e, cosa importante, il palcoscenico non è una cattedra dalla quale elargire lezioni di vita.In poche parole, lo spettacolo è un’occasione per osservare la propria vita da un punto di vista diverso e chissà, riderci o piangerci sopra in compagnia.

Sala Scicluna è in via Martorelli 78 interno cortile. Lo spettacolo di Paolo Agazzi si terrà sabato 18 alle 20,45 è soltanto su prenotazione tramite messaggio o whatsapp al numero 348 731 2245. Biglietti 10 euro.