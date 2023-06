Domenica 18 giugno ad Oulx le FIAT 500 d’epocaprodotte tra il 1957 e il 1977, saranno le protagoniste dell’ottava edizione del raduno “Il Cinquino nelle Montagne, Olimpiche” patrocinato dalla Città metropolitana di Torino organizzato dal fiduciario del Coordinamento della Valle di Susa del FIAT 500 Club Italia, il più grande club al mondo dedicato alla storica vettura della Casa torinese.

Il ritrovo degli equipaggi in piazza Garambois è previsto tra le 8,30 e le 10,30 per le iscrizioni al raduno.

I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà offerto loro il caffè di benvenuto al “Paciòh“ e sarà scattata la foto ricordo a cura di Fotografica Sestriere.

Alle 10,45 le 500 partiranno per il giro turistico “Oulx e le sue frazioni”, che toccherà Savoulx, Signols, Beaume, Gad, La Moretta e Amazas. Una prima sosta è prevista al panificio Alta Valle Susa a Gad.

In seguito è prevista una breve sosta per la consegna di un omaggio floreale a tutti gli equipaggi al vivaio Green Service a cui seguiràl’aperitivo al centro commerciale Le Baite al bar “Il Girasole”. Il pranzo si terrà presso l’agriturismo “La Gerla” a Fenils di Cesana. Alle 16,30 è previsto il rientro in piazza Garambois per le premiazioni alla presenza delle autorità.

Al raduno saranno ammesse un massimo di 50 vetture, con prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno, contattando il fiduciario Renato Breusa al numero telefonico 340-1802006 o agli indirizzi e-mail r.breusa@libero.it o r.breusa@500clubitalia.it