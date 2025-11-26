La seconda edizione del DisFestival: la disabilità diventa “pop”

Torino, 26/11/2025 – DisFestival 2025. Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1993 dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite e, dal 2008, riconosciuta a livello globale dall’ONU.

Da oltre venticinque anni, la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS celebra questa ricorrenza con eventi e iniziative capaci di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura delle pari opportunità e dell’inclusione sociale, avvalendosi oggi del sostegno fondamentale di Fondazione CRT.

Quest’anno la CPD rinnova il proprio impegno con la seconda edizione del DisFestival, un public program diffuso che dal 29 novembre all’8 dicembre 2025 anima la città di Torino con cinque appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle diversità e alla condivisione delle buone pratiche inclusive.

Le sedi coinvolte sono:

OGR Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini), la Sala Gymnasium presso il cortile di Fondazione OMI e la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, luoghi simbolo della cultura e della partecipazione cittadina.

DisFestival 2025

L’edizione 2025 è caratterizzata, inoltre, da una campagna teaser di affissioni cittadine e sui social network in cui si gioca provocatoriamente su alcuni degli stereotipi più comuni sulla disabilità. A questo scopo sono state diffuse – unite dal claim “i pregiudizi parlano forte, la realtà parla meglio” – alcune frasi quali: “Ah, beh, ma i disabili, mica lo fanno”; “È disabile, certe cose non le può capire”; “È disabile, però è simpatica”; “È disabile, poverino, dobbiamo aiutarlo”; “È disabile, non è in grado di lavorare”; “I disabili sono esseri speciali”.

Infatti, il DisFestival, fin dal suo nome, intende ribaltare il significato del prefisso “DIS” – spesso associato a una mancanza – per trasformarlo in un segno positivo, capace di “DISfare” e “DISattivare” stereotipi, pregiudizi e schemi legati alla disabilità.

L’obiettivo è rendere la disabilità “pop”, accessibile e comprensibile a tutti attraverso l’utilizzo di linguaggi contemporanei e iniziative capaci di far sì che la disabilità non sia un mondo a parte, ma parte del mondo.

Tra le novità di questa edizione:

La cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico “Paolo Osiride Ferrero”, presieduto da Luigi Contu, direttore dell’ANSA, viene inserita nel programma ufficiale degli eventi del DisFestival e si svolgerà il 1° dicembre presso il Museo Regionale delle Scienze Naturali alle 18.

All’interno della cerimonia di premiazione sarà assegnato per la prima volta il Premio Speciale per l’Attivismo, il riconoscimento presieduto dalla giornalista e attivista Valentina Tomirotti, dedicato a chi si impegna per la difesa e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Nella stessa serata avverrà la presentazione ufficiale di “ResponsAbilmente” il nuovo canale dell’ANSA dedicato al Terzo Settore, all’inclusione e all’accessibilità.

Da quest’anno la CPD in collaborazione con La Stampa ha lanciato il nuovo concorso nazionale per le scuole “Disattiva i pregiudizi e scrivi il cambiamento”, la cui premiazione si terrà il 5 dicembre presso il Pala Gianni Asti durante la Giornata delle Scuole.

La prima edizione del DisFestival, svoltasi a Torino dal 30 novembre all’8 dicembre 2024, ha riscosso un grande successo di pubblico, registrando oltre 5.000 presenze in cinque eventi e coinvolgendo studenti, docenti, famiglie, attivisti e cittadini.

Anche nel 2025 il programma vede la partecipazione di rappresentanti del mondo profit e non profit, attivisti per la disabilità, esponenti dell’associazionismo e del Terzo Settore, artisti, personaggi dello spettacolo e bambini delle scuole torinesi insieme alle loro famiglie.

Tutti gli appuntamenti saranno totalmente accessibili, privi di barriere fisiche, architettoniche e sensoriali, e dotati di servizi di sottotitolazione, inoltre sarà previsto il servizio di interpretariato LIS su richiesta e la diretta streaming sull’HP di ANSA.it per quelli previsti il 29 novembre, il 1 e il 5 dicembre.

Con il DisFestival, la CPD rinnova la sua missione: promuovere una società inclusiva, consapevole e aperta, in cui la diversità sia riconosciuta come valore e fonte di ricchezza comune.