Torino – Sala Scicluna inaugura la stagione eventi 2024-2025, dal titolo “Sentieri del sentire” domenica 15 settembre con la straordinaria musica di Ludovico Einaudi. A proporla “La Quinta Corda Ensemble” composta da nove elementi: Roberto Di Natale al pianoforte; Alessia Cargnino, Diana Imbrea, Marta Stradiotti e Sabrina Pernice al violino; Alberto Occelli e Arianna Nastro alla viola; Arianna Di Raimondo e Chiara Manueddu al violoncello.

L’Ensemble, nato nel 2021, propone le opere più amate dal pubblico del celebre compositore contemporaneo, ma anche quelle meno conosciute, per mettere in luce i diversi colori del suo caleidoscopio creativo.

“Il nome dell’ensemble suggerisce il fatto che oltre alle quattro corde degli strumenti ad arco ve ne sia appunto una quinta: la corda del cuore e delle emozioni, che accomuna tutti noi e che risuona e vibra ogni qualvolta incontriamo la bellezza in qualsiasi forma”, raccontano i musicisti.

Sala Scicluna si trova in via Renato Martorelli 78 interno cortile, in una ex carrozzeria trasformata in spazio polivalente; fino a giugno del prossimo anno proporrà musica, teatro, performance di vario tipo, sotto la direzione artistica dell’attrice Katia Capato.

L’ingresso allo spettacolo di domenica 15 alle 18 è a offerta libera. Per info e prenotazioni 3921711683.