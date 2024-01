La Befana si porta via le feste anche a Cesana

CESANA TORINESE – Doppia Befana a Cesana. Dopo il grande successo degli eventi del periodo natalizio e di fine e inizio anno, il periodo di vacanza natalizio si chiude a Cesana con un doppio appuntamento che vede nuovamente protagonista la Pro Loco “Per Cesana” che ha animato il via alle feste con la Pandorata dell’Immacolata e poi ha aspettato Babbo Natale a Sansicario.

Ora si torna in paese.

Venerdì 5 gennaio a partire dalle ore 17 musica e danze occitane presso Casa Cesana.

Sabato 6 gennaio a partire dalle ore 17 presso l’area del bar “Da Cosetti” in via Roma a Cesana l’arrivo della Befana con cioccolata calda per tutti gli intervenuti e omaggi ai bimbi presenti.