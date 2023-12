Capodanno a Cesana Torinese – Cesana è più che mai pronta a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al nuovo anno. Lo si può notare dal clima di festa che si respira in paese e nelle frazioni. Il tutto arricchito quest’anno dalle nuove luminarie che l’Amministrazione Comunale ha voluto installare in paese per rendere ancor più magica l’atmosfera natalizia.

E avvicinandosi al fine anno gli appuntamenti in calendario si intensificano per offrire ai turisti svariate occasioni per divertirsi e trascorrere vacanze serene. A servizio dei turisti dalla giornata di mercoledì 27 dicembre e sino a domenica 7 gennaio sarà attivo tutti i giorni il servizio Navetta circolare urbana/Ski bus messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Cesana Torinese, come collegamento dal centro paese verso gli impianti di risalita.

Capodanno a Cesana Torinese. cosa riderva il finesettimana

Per Cesana saranno due giornate intensissime quelle di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 dicembre quando sono in programma le fiaccolate dei Maestri di Sci ed arriverà Babbo Natale.

Partiamo subito dalla fiaccolata alternativa quella di giovedì 28 dicembre: stiamo parlando del “Braciere di Capodanno” che ogni anno viene proposto dai maestri della Scuola Sci Monti della Luna. L’appuntamento è dalle ore 17.30 alle ore 19.30 davanti alla sede dei maestri della Scuola Sci Monti della Luna in via Roma 37 a Cesana con distribuzione di vin brulé e cioccolata calda per tutti. Per info: +39 0122 897292 Scuola Sci Monti Luna.

Sempre giovedì 28 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 nel centro commerciale di SanSicario Alto la Scuola Sci Snowboard Cesana Sansicario offrirà davanti alla sua sede vin brûlé, cioccolata calda e musica con Lorenzo Richetto e Tato DJ. Alle ore 18 Babbo Natale scenderà dalle piste di San Sicario con i maestri della Scuola Sci e Snowboard Cesana-Sansicario per la consegna dei regali in collaborazione con la Pro Loco Per Cesana. Per info: +39 3336731592 Gaia

Ed eccoci alla prima fiaccolata classica in programma. L’appuntamento è per venerdì 29 dicembre a Sagnalonga per la fiaccolata dal Colle Bercia con i maestri della scuola sci Monti della Luna alle ore 17. Il tutto sarà accompagnato da vin brûlé e cioccolata calda. Dopo la fiaccolata, l’Associazione Montiluna2000 aspetta tutti alle ore 18,30 nella chiesetta della borgata con l’esibizione del coro gospel “White Gospel”.

La classica Fiaccolata delle Scuole Sci di San Sicario con bimbi e maestri verrà invece proposta sabato 30 dicembre alle ore 18. Per info Scuola Sci Sansicario Action e Scuola Sci Cesana Sansicario.

Sempre sabato 30 dicembre l’Ufficio del Turismo di Cesana, in collaborazione con il Centro di Formazione del Comitato della Croce Rossa Italiana di Susa e con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese, organizza un incontro informativo gratuito sui comportamenti da tenere in caso di emergenza e sull’uso del defribrillatore.

L’appuntamento è per le ore 17,30, presso la Sala Polivalente dell’Ufficio del Turismo di Cesana T.se ad ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Info presso Ufficio del Turismo di Cesana T.se Tel +39 0122.89202.

Dal 27 dicembre al 6 gennaio è in programma “What’s on Sansi”: il “Winter Festival” di Sansicario ricco di musica, intrattenimento e ospiti speciali nella piazzetta di Sansicario Alto. Tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30 dj set by How Many Djs. Il 31 dicembre dalle 23 brindisi al nuovo anno “Lineup special guests”. Il 2 gennaio Jerry Calà & Band, il 3 gennaio “Surprise Guest Star”, il 4 gennaio “Mambolosco”

L’Ufficio del Turismo di Cesana, in collaborazione con il Parco Alpi Cozie e con il patrocinio del Comune di Cesana Torinese, nell’ambito del progetto Life WolfAlps organizza per martedì 2 gennaio alle ore 17,30, presso la Sala Polivalente dell’Ufficio del Turismo, un incontro informativo gratuito con il guardiaparco Luca Giunti, sulle di comportamento e di convivenza sul territorio col lupo. Anche in questo caso l’ingresso è libero senza prenotazione fino ad esaurimento posti con info presso Ufficio del Turismo di Cesana T.se Tel +39 0122.89202.

Prosegue inoltre sino a sabato 6 gennaio l’iniziativa “Scatta e Post@”: fotografa Cesana in veste natalizia e ritira il tuo gadget omaggio presso l’Ufficio del Turismo. Un contest per la promozione turistica del Comune indetto dal Consorzio Turistico Fortur in collaborazione con l’Ufficio del Turismo di Cesana e con il patrocinio del Comune di Cesana. Premi assicurati per i primi 100 partecipanti che realizzeranno foto e reel di Cesana e li posteranno su Instagram taggando la pagina @comuneCesanaTorinese.

Non mancano però in questo periodo di feste di fine e inizio d’anno anche gli eventi culturali. Prosegue infatti alla frazione Bousson, a cura dell’Associazione Contempora, il Presepe di Bousson “La via degli Antichi Mestieri di Montagna” che rimarrà visitabile sino al 31 gennaio 2024 lungo le vie di Bousson. Figure ambientate in momenti di vita quotidiana e vecchi mestieri con oggetti e attrezzi del luogo.

Restando in ambito culturale l’Associazione Contempora propone presso il “Museo Casa delle Lapidi” di Bousson dal 27 dicembre sino a domenica 7 gennaio 2024 la mostra “Scrivere in Guerra” con orario pomeridiano 15.30-18.30.