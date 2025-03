Che quella di oggi domenica 9 marzo sarebbe stata una partita dura si sapeva fin dall’inizio. Verona Rugby, squadra solida e rodata riesce ad imporsi sulla formazione degli universitari, ancora rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni, conquistando la vittoria con un netto 7-41.

La formazione veneta fin dal primo minuto si è dimostrata più solida e nel primo tempo ha dominato il match marcando quattro mete. Nonostante un ottimo atteggiamento combattivo e alcune azioni di gioco alla mano i cussini non riescono a concretizzare e vanno a riposo a fine primo tempo con un punteggio parziale di 0-28.

All’inizio della ripresa, il XV biancoblù rientra in campo con convinzione e continua ad attaccare nonostante la solida difesa veneta. La situazione in campo non cambia con il Verona che realizza due calci di punizione e due mete. Nonostante tutto, L’Iveco Cus Torino non molla e con orgoglio conquista una meta firmata e trasformata Filippo Bolognesi.

Salvatore Fusco, General Manager, a fine partita si è espresso così: “ Prestazione come le ultime purtroppo condizionata dalle tante assenze. A volte capitano stagioni in cui la sorte non gira dalla tua parte. C’è da dire però che siamo molto soddisfatti dell’atteggiamento che i nostri ragazzi hanno tenuto in campo, anche durante tutta la stagione, malgrado le difficoltà. Ricordiamoci che siamo una squadra totalmente rinnovata visti i tanti laureati dello scorso anno. Ci auspichiamo che i giovanissimi borsisti universitari di quest’anno insieme a quelli che verranno il prossimo, si integrino per consolidare la crescita della squadra e anche i futuri successi. Invito tutti ad andare a vedere quali benefici offre il Progetto Agon”.

La 14ª giornata si conclude con la vittoria del Verona Rugby che consolida il quarto posto in classifica.

Il prossimo appuntamento per gli universitari sarà il 23 marzo con la trasferta a Roma per affrontare l’Unione Rugby Capitolina.