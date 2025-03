Parla nettamente a favore dell’Igor Gorgonzola Novara il primo atto dei playoff scudetti. Gara 1 dei quarti di finale vede la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 uscire sconfitta 3-0 dal PalaIgor in un derby pressoché a senso unico.

La squadra di Bernardi esprime un’ottima pallavolo in tutti i fondamentali e si aggiudica i tre set con parziali a 15, 20 e 18.

Chieri si trova quasi sempre a inseguire facendo grande fatica a contrastare le padrone di casa sia nel cambio palla sia in fase break. A complicare ulteriormente la vita alle biancoblù concorre anche la sfortuna, in particolare nel reparto centrale che oltre a Zakchaiou deve fare a meno anche di Lyashko per un infortunio in allenamento.

L’MVP viene assegnato a Fersino per il suo eccellente lavoro in seconda linea. In termini realizzativi spiccano nel tabellino gaudenziano Mims (19 punti) e Ishikawa (15), mentre fra le chieresi le uniche in doppia cifra sono Buijs e Skinner con 10 punti a testa.

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0

(25-15; 25-20; 25-18)

Igor Gorgonzola Novara: Bosio 4, Mims 19, Bonifacio 6, Aleksic 6, Ishikawa 15, Alsmeier 10; Fersino (L); De Nardi, Squarcini 1. N. e. Bartolucci, Villani, Mazzaro, Tolok, Akimova (2L). All. Bernardi; 2° Baraldi.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Van Aalen, Gicquel 9, Alberti 5, Gray 3, Skinner 10, Buijs 10; Spirito (L); Guiducci, Rolando, Anthouli. N. e. Lyasko, Omoruy, Bednarek, Reano, Gagliardi (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

Arbitri: Verrascina di Roma e Zanussi di Treviso.

Note: presenti 2695 spettatori. Durata set: 21′, 25′, 25′. Errori in battuta: 8-6. Ace: 7-1. Ricezione positiva: 51%-50%. Ricezione perfetta: 40%-35%. Positività in attacco: 47%-31%. Errori in attacco: 3-5. Muri vincenti: 10-5.

MVP: Fersino.

La cronaca

Primo set – Chieri ottiene il primo punto con Gicquel ma Novara prende subito il controllo arrivando rapidamente a +4 con Mims (7-3). La prima sospensione del gioco di Bregoli non ferma l’avanzata delle gaudenziale e sul 13-7 il coach chierese deve già esaurire i suoi time out.

Nelle fasi centrali non incidono in positivo nemmeno gli ingressi di Guiducci e Rolando. Le padrone di casa ottengono il distacco massimo di 10 punti sul 24-14 grazie a un errore di Buijs.

Le biancoblù annullano una palla set con Gray. Al secondo tentativo Alsmeier firma il 25-15. Nelle statistiche svetta Mims che realizza 8 punti col 60% in attacco.

Secondo set – Nel sestetto chierese c’è Guiducci in diagonale con Van Aalen. Dopo una buona partenza di Novara (4-1) grazie agli attacchi di Buijs le biancoblù trovano il ritmo. Il punteggio torna in parità sull’8-8 (Gicquel). Da 9-9 Novara riscappa a +4 con Aleksic e Ishikawa (13-9).

Chieri si riavvicina con Skinner (15-13) e Bernardi chiama il suo primo time out. Mims mette a terra il 16-13. Sul 19-15 un muro e un attacco di Ishikawa portano Novara sul +4. Sul 22-15 Gicquel manda sulla linea dei 9 metri Skinner, il cui incisivo turno di battuta agevola il recupero a 22-19.

Al rientro dal secondo time out gaudenziano il muro di Mims vale il 23-19. Al 24-19 realizzato da Ishikawa (suo undicesimo punto personale nel set) seguono gli attacchi vincenti di Buijs e Mims che portano al giro di campo sul 25-20.

Terzo set – La prima parte del set vede Novara incrementare progressivamente il suo vantaggio: 3-1 (Bonifacio), 6-3 (ancora Bonifacio). 8-4 (Ishikawa), 10-5 (errore al servizio di Guiducci). Sull’11-7 due attacchi consecutivi di Buijs riportano Chieri a contatto (11-9).

Dopo il 16-13 di Alberti il tocco di seconda di Bosio manda al servizio Mims. Con due ace la statunitense dà il break decisivo a Novara (21-14). Nel finale le padrone di casa amministrano il vantaggio senza problemi e fanno scendere i titoli di coda alla prima palla match grazie al muro di Mims du Buijs (25-18).

Il commento

Gaia Guiducci: «Anche stasera non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ci abbiamo provato fino all’ultimo ma Novara è in un momento in cui sta giocando benissimo. Dobbiamo rialzare subito la testa perché abbiamo appuntamenti molti importanti».