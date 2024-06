L’estate a Cesana si apre con un weekend ricco di appuntamenti. È il weekend della festa patronale di San Giovanni.

Si inizia venerdì 21 giugno con la “Messa in vetta”. Alle ore 17 ci sarà la celebrazione della Santa Messa sulla cima del Monte Chaberton. A cura di Associazione Monte Chaberton con ulteriori informazioni al numero: 3406636336.

Sabato 22 giugno e domenica 23 giugno torna la “Festa del Maggiociondolo” che si svolgerà lungo la via XXIV Maggio, che costeggia il torrente Ripa, in occasione della festa patronale di San Giovanni, ispirandosi alla tradizionale fiera che si svolgeva un tempo nel mese di giugno, di cui si trovano riferimenti in pubblicazioni della fine dell’Ottocento e degli inizi del Novecento. Per tutto il giorno mercatino in Viale XXIV Maggio. Quelli tra la metà e la fine di giugno sono i giorni in cui in alta valle si può ammirare la fioritura del Maggiociondolo, pianta che, con i suoi rami coperti di fiori gialli sarà di ornamento a strade, rotonde, balconi e vetrine di Cesana Torinese.

Sempre sabato 22 giugno ci sarà la Commemorazione del Monte Chaberton con alle ore 10.30 la cerimonia militare presso il monumento su SS24. Nel pomeriggio alle ore 16,30 a cura di Associazione Monte Chaberton, conferenza storica “I misteri dello Chaberton” presso la Biblioteca “2 giugno”.

Domenica 23 giugno continua la “Festa del Maggiociondolo” con il mercatino tutto il giorno in Viale XXIV Maggio. Sempre domenica due eventi curati dalla Pro Loco “Per Cesana”. Al mattino dalle ore 10,30 “Volevamo fare Cinema”, spettacolo itinerante lungo le vie di Cesana. Nel pomeriggio alle ore 16 “Bal trad & Gaufres”, aperitivo in musica con il Duo Chat-Berton.

Lunedì 24 giugno il giorno della festa patronale di San Giovanni con alle ore 10.30 la Santa Messa e la processione verso il centro di Cesana.

In occasione della Festa Patronale premiazione della “Giornata Ecologica” a cura della Proloco.