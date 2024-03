Il Barbican Quartet 1° Premio all’ARD di Monaco a Pinerolo

Lanciato nell’empireo del concertismo dal primo Premio vinto al Concorso Internazionale ARD di Monaco, il Barbican Quartet rappresenta oggi una voce originale nell’ambito della musica da camera, capace di comunicare gioia grazie alla ricchezza di energia e virtuosismo che sa imprimere alle loro interpretazioni.

I quattro interpreti di profilo internazionale, quattro straordinarie personalità in un unico quartetto – Amarin Wierdsma e Kate Maloney violino, Christophe Slenczka viola e Yoanna Prodanova violoncello – sono attesi a Pinerolo per il prossimo appuntamento di Arioso, la Stagione concertistica della Fondazione Accademia di Musica. L’appuntamento è per martedì 19 marzo alle 20:30.

In programma il Quartetto op. 50 n. 1 di Franz Joseph Haydn, un banco di prova per l’interpretazione dello stile classico, e il Quartetto n. 15 in la minore op. 132 di Ludwig van Beethoven.

La Stagione concertistica prosegue nel 2024 con: Alexander Madžar (9/4); Lucy Hall, Claudio Berra (23/4); Enrico Dindo, Orchestra da Camera Accademia (6/5).

