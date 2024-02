Al Teatro Juvarra torna l’appuntamento con i grandi musical di Broadway. Sabato 2 marzo alle 15,30 e alle 21. Al Teatro Juvarra il musical “The Producers” diretto da Claudio Insegno

La Gypsy Academy sulle orme di Mel Brooks per uno spettacolare ed esilarante show di musica e danza

Sabato 2 marzo (alle 15.30 e alle 21) torna in teatro (al Teatro Juvarra di Torino) “The Producers” il musical di Mel Brooks che nell’edizione italiana del 2005 vide Enzo Iacchetti nelle vesti del protagonista Bialystock. Questa volta è la Gypsy Musical Academy, la grande accademia torinese, a portarlo sul palco con la sua compagnia di giovani talenti, la produzione Muvix Europa, le coreografie di Cristina Fraternale Garavalli e le musiche di Marta Lauria. La messa in scena è del noto regista Claudio Insegno che lavorò già con la Gypsy in produzioni come i musical “Frankenstein junior” e “Sweet Charity”.

Si tratta di uno spettacolo più che mai attuale dove la genialità di una mente quale quella di Mel Brooks è riuscita a rendere eternamente ironico anche il lato più oscuro dell’uomo. Uno spettacolo da vedere e rivere che i talenti della Gypsy riescono a mettere in scena senza sbavature. Chi ha assistito alle prove parla di un “musical strepitoso”, “la preparazione dei ragazzi, le coreografie, le musiche rasentano la perfezione scenica”, insomma, Broadway è a Torino.

“Per favore non toccate le vecchiette è stato il primo film che mi ha fatto innamorare della follia di Mel Brooks – racconta Claudio Insegno regista del musical – Mai avrei immaginato di trovarmi ad affrontare “The Producers”, l’adattamento musicale di quel film meraviglioso! In questo musical c’è tutto, non manca nulla: ironia, spirito satirico, che ha come oggetto qualsiasi tipo di personaggio, dall’omosessuale al nazista, dalla segretaria sexy ai truffatori! E canzoni e balletti che fanno divertire il pubblico trascinandolo in un vortice di battute esilaranti. Mel Brooks – conclude Insegno – ci ha regalato un grande gioiello che la Gypsy Academy farà brillare!”.

“The Producers”: la trama

Nel 1959, in seguito al flop del musical teatrale Funny Boy (basato sull’Amleto di William Shakespeare), il produttore teatrale Max Bialystock, assume il timido e nevrotico Leopold “Leo” Bloom come suo contabile. Mentre studia i libri contabili di Max, Leo osserva che poiché un flop potrebbe perdere denaro, l’Internal Revenue Service (l’agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi) non ha interesse a indagare sulle finanze delle produzioni fallite. Leo scherza dicendo che una commedia fallimentare potrebbe produrre molti più soldi perché, vendendo un eccesso di azioni e appropriandosi dei fondi alla fine del fallimento, un flop potrebbe generare più soldi perché non ci sarebbe da restituire i soldi ai finanziatori. Verrà alla luce la più brutta commedia mai vista in America, così brutta che il pubblico la scambierà per satira…

Anche quest’anno, così, la Gypsy Musical Academy andrà in scena con un grande colossal di Broadway. Dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, che vide “Frankenstein Junior” al Teatro Concordia, l’Accademia torinese replica al Teatro Juvarra, con un altro fenomenale ed esilarante lavoro di Mel Brooks. La Gypsy Academy, che da 20 anni è una delle più prestigiose accademie dello spettacolo in Italia, nel 2019 ha raggiunto la finale di “Italia’s got Talent” con “The Greatest Showman”. E tutto ciò è in linea con la sua poetica che la vede collaborare con le più grandi realtà internazionali quali il West End e Broadway.

Lo spettacolo “The Producers” andrà in scena presso il Teatro Juvarra sabato 2 marzo con doppia replica, alle ore 15,30 e alle ore 21. Prevendita on line su mailticket.it.