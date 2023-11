Tutto è pronto per la 41esima edizione del Torino Film Festival, che si apre oggi, 24 novembre, per concludersi il 2 dicembre 2023. Questo evento cinematografico di rilievo, distribuito in diverse sedi, rappresenta uno dei momenti clou nel panorama dei festival cinematografici italiani.

La Reggia di Venaria sarà il maestoso palcoscenico per la cerimonia di apertura, che avrà in Catrinel Marlon la sua madrina d’eccezione, affiancata da luminari del cinema italiano come il maestro Pupi Avati, regista, produttore e sceneggiatore di fama.

Un ospite d’onore che catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati di cinema è Oliver Stone, il pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore noto per opere epiche come “Platoon” e “JFK”. Stone presenterà il suo documentario “Nuclear Now” e terrà una masterclass il 2 dicembre, ricevendo anche il prestigioso Premio Stella della Mole dal Museo Nazionale del Cinema.

Torino Film Festival: 181 film in competizione

Questa ricca vetrina include 128 lungometraggi, 13 mediometraggi e 40 cortometraggi. Tra questi, si contano 59 anteprime mondiali, 10 anteprime internazionali, 3 anteprime europee e 68 anteprime italiane, frutto di una scrupolosa selezione tra oltre 4.000 opere visionate.

Un’attenzione particolare è riservata all’unico film italiano in competizione, “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello, con la talentuosa Barbara Ronchi come protagonista. Il film, ambientato durante la pandemia da Covid, segue la storia di Irene, coinvolta in una notte che si rivela cruciale mentre cerca di raggiungere il suo ex Pietro, in preda a un momento disperato.

Per il pubblico, i biglietti sono accessibili al costo di € 7,50 (ridotto a € 5,50). In alternativa, sono disponibili carnet da 5 e 10 biglietti, rispettivamente a € 27,50 e € 55,00. Inoltre, i possessori di biglietti o carnet del 41° Torino Film Festival godranno di un vantaggio speciale: fino al 23 dicembre, potranno accedere a tariffe ridotte alla mostra “Il Mondo di Tim Burton” al Museo Nazionale del Cinema, presentando il titolo di accesso al festival.

Il Torino Film Festival si preannuncia come un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte cinematografica contemporanea e scoprire nuovi talenti.

Clicca qui per scaricare il programma del Torino Film Festival.